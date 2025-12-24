Οι νομοθέτες στη Βενεζουέλα ψήφισαν ένα νομοσχέδιο που ποινικοποιεί μια σειρά δραστηριοτήτων όπως η κατάσχεση πετρελαιοφόρων. Σύμφωνα με την τροποποιημένη αυτή νομοθεσία, όποιος προωθεί, ζητά, υποστηρίζει, χρηματοδοτεί ή συμμετέχει σε «πράξεις πειρατείας, αποκλεισμούς ή άλλες διεθνείς παράνομες πράξεις» κατά εμπορικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Βενεζουέλα, θα αντιμετωπίζει πρόστιμα και ποινή φυλάκισης έως 20 ετών.

Ο νέος νόμος ήρθε μετά την κατάσχεση από τις αμερικανικές δυνάμεις δύο δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε διεθνή ύδατα. Ο νόμος προτρέπει την κυβέρνηση να καταρτίσει «κίνητρα και μηχανισμούς για οικονομική, εμπορική και άλλη προστασία» για εθνικές ή ξένες οντότητες που συναλλάσσονται με τη Βενεζουέλα σε περίπτωση πειρατικών δραστηριοτήτων, ναυτικού αποκλεισμού ή άλλων παράνομων πράξεων. Αν και το κοινοβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο, αυτό θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την έγκρισή του από τον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο.

Η Βενεζουέλα καταγγέλει την κατάσχεση των δεξαμενόπλοιων σε έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ

Η Βενεζουέλα ζήτησε τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κλιμάκωση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, κατά την οποία ο πρέσβης της χώρας στον ΟΗΕ, Samuel Moncada, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ενεργούν «εκτός του διεθνούς δικαίου». «Με ποιο δικαίωμα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει κατασχέσει, μέχρι σήμερα, σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας;» ρώτησε ο Moncada, αναφερόμενος στο φορτίο των δύο κατασχεθέντων δεξαμενόπλοιων.

«Αυτός ο υποτιθέμενος ναυτικός αποκλεισμός είναι ουσιαστικά μια στρατιωτική ενέργεια που αποσκοπεί στην πολιορκία της Βενεζουέλας… προκαλώντας εσωτερικό χάος για να διευκολυνθεί η επιθετικότητα εξωτερικών δυνάμεων», πρόσθεσε. Αρκετές χώρες εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για παραβιάσεις του διεθνούς ναυτικού δικαίου, ενώ η Κίνα και η Ρωσία κατηγόρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για «εκφοβισμό» και «καουμπόικη συμπεριφορά» έναντι της Βενεζουέλας στην έντονη έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ. Μικρότερος αριθμός χωρών, μεταξύ των οποίων ο Παναμάς και η Αργεντινή, υποστήριξαν τις ΗΠΑ στη συνεδρίαση.

Πώς αντιδρούν οι ΗΠΑ

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του DW, η κατάσχεση πετρελαιοφόρων είναι η τελευταία τακτική που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να ασκήσει πίεση στον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο. Στη συνεδρίαση του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα επιβάλουν κυρώσεις στο μέγιστο βαθμό για να στερήσουν από τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο τους πόρους που, σύμφωνα με τις κατηγορίες της Ουάσιγκτον, χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότηση του Καρτέλ ντε Λος Σολές. «Η ικανότητα του Μαδούρο να πουλάει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας του επιτρέπει να διεκδικεί παράνομα την εξουσία και να ασκεί ναρκοτρομοκρατικές δραστηριότητες», δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος Μάικ Γουόλτς.