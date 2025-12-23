Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν στο μέγιστο τις κυρώσεις τους κατά της Βενεζουέλας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, με στόχο να στερήσουν από τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο τους πόρους που, όπως αναφέρει η Ουάσινγκτον, χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτεί το λεγόμενο «Καρτέλ των Ήλιων» (Cartel de Los Soles).

«Η ικανότητα του Μαδούρο να πουλάει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας του επιτρέπει να παραμείνει με δόλιο τρόπο στην εξουσία και να συνεχίσει τις ναρκοτρομοκρατικές δραστηριότητες», δήλωσε ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ο λαός της Βενεζουέλας, ειλικρινά, αξίζει κάτι καλύτερο», συμπλήρωσε.