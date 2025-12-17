Στο τελευταίο επεισόδιο της «διπλωματικής κόντρας» ΗΠΑ – Βενεζουέλας, ο πρόεδρος της Αμερικής ανακοίνωσε «πλήρη αποκλεισμό» κατά πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και ταξιδεύουν προς ή από τη Βενεζουέλα, για να λάβει την απάντηση του υπουργού Άμυνας της Βενεζουέλας, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι ο στρατός της χώρας «δεν πτοείται» από τις «αλαζονικές απειλές» του Ντόναλντ Τραμπ.

«Λέμε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και στον πρόεδρό της ότι οι θρασύτατες και αλαζονικές απειλές τους δεν μας πτοούν», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Παντρίνο, διαβάζοντας ανακοίνωση του στρατού. «Η αξιοπρέπεια αυτής της πατρίδας δεν είναι διαπραγματεύσιμη, ούτε υποκλίνεται σε κανέναν», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας της λατινοαμερικανικής χώρας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.