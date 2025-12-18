Ανοιχτό κάλεσμα για προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία απευθύνει συνεργάτης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κλιμακώνοντας τη ρητορική της Άγκυρας γύρω από το Κυπριακό. Ο Ισμαήλ Οζντεμίρ, αναπληρωτής πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) και βουλευτής της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, προχώρησε σε προκλητική ανάρτηση στα social media, αμφισβητώντας ευθέως κάθε σενάριο πολιτικής λύσης και προτείνοντας ως «διέξοδο» την ένωση των κατεχομένων με την Τουρκία.

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα, τις οποίες αξιοποίησε για να απορρίψει κάθε συζήτηση περί ομοσπονδιακής λύσης, επαναφέροντας τη σκληρή γραμμή του τουρκικού εθνικισμού.

Επίθεση σε ΟΗΕ

Στην ανάρτησή του, ο Οζντεμίρ χαρακτηρίζει αβάσιμη, παράλογη και πολιτικά ανυπόστατη οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς συνομιλιών στη βάση της ομοσπονδίας, είτε προέρχεται από την «ελληνοκυπριακή πλευρά» είτε στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, υπερασπίζεται πλήρως την παρουσία του τουρκικού στρατού στα κατεχόμενα, παρουσιάζοντάς την ως «εγγύηση» για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόρριψη κάθε συζήτησης περί κατάργησης των λεγόμενων εγγυητικών δικαιωμάτων της Τουρκίας, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι τέτοια σενάρια θέτουν σε κίνδυνο τη «σταθερότητα» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κάλεσμα για ένωση με την Τουρκία

Ο Τούρκος βουλευτής επικαλείται δημόσια τη θέση του προέδρου του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, καλώντας το «κοινοβούλιο» των κατεχομένων να συνεδριάσει άμεσα και να λάβει απόφαση που θα οδηγεί σε προσάρτηση στην Τουρκία, απορρίπτοντας ρητά κάθε μορφή ομοσπονδιακής λύσης ή διεθνούς διαμεσολάβησης.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση εντάσσεται στη σταθερή στρατηγική του MHP, το οποίο εδώ και χρόνια πιέζει προς μια πιο επιθετική προσέγγιση στο Κυπριακό, προωθώντας τη γραμμή των «δύο κρατών» ή ακόμη και της πλήρους ένωσης των κατεχομένων με την Τουρκία.

Ρητορική μίσους εναντίον Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ισμαήλ Οζντεμίρ προχωρά ακόμη παραπέρα, υιοθετώντας μια ακραία ρητορική που στοχοποιεί ευθέως την συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «οι επιθετικές κινήσεις που διαμορφώνονται με άξονα την Ανατολική Μεσόγειο έχουν επιταχυνθεί μέσα από τις τριμερείς πρωτοβουλίες Ισραήλ–Ελλάδας– «Ελληνοκυπριακής Διοίκησης», οι οποίες συνιστούν ανοικτή απειλή για την ύπαρξή μας».

Στην αποκορύφωση της τοποθέτησής του, ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υιοθετεί ωμή μισαλλόδοξη γλώσσα, γράφοντας ότι «η Κύπρος δεν μπορεί να θυσιαστεί στην τρομοκρατία του «ΕΝΩΣΙΣ» και του Σιωνισμού, στη γενοκτονία, στη βαρβαρότητα, στις μηχανορραφίες τους και, πάνω απ’ όλα, στη συνεργατική τους νοοτροπία».

Η προκλητική ανάρτηση για την Κύπρο έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επιθετικών δηλώσεων από τον ίδιο πολιτικό. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Ισμαήλ Οζντεμίρ είχε προκαλέσει αίσθηση με ακραία φρασεολογία κατά της Ελλάδας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Θα βγάλουμε τα μάτια και θα σπάσουμε τα χέρια της Ελλάδας»