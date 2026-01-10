Συνελήφθη ο διάσημος ηθοποιός Can Yaman, που πρωταγωνίστησε στη σειρά «Φτερωτός θεός», κατά τη διάρκεια μίας νέας επιχείρησης της τουρκικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με το τουρκικό Sozcu, μαζί με τον Can Yaman συνελήφθη και η Τουρκάλα τραγουδίστρια, Selen Görgüzel, στο πλαίσιο της έρευνας για «κατοχή ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση», «διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών» και «παρότρυνση προσώπου στην πορνεία, διευκόλυνση της πρακτικής αυτής ή μεσολάβηση ή παροχή χώρου για πορνεία». Την έρευνα διεξάγει η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης και έχει στόχο διάσημες προσωπικότητες.

Η αστυνομία έκανε έφοδο στο νυχτερινό κλαμπ Klein Phönix στο Sarıyer, ενώ προηγουμένως έγιναν και έρευνες στο ξενοδοχείο Bebek. Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε 9 τοποθεσίες. Τριακόσιοι αστυνομικοί του τμήματος ναρκωτικών συμμετείχαν στην επιχείρηση.

H Τουρκάλα τραγουδίστρια, Selen Görgüzel

Κατά τη διάρκεια εφόδων σε νυχτερινά κέντρα κατασχέθηκαν πολλά ναρκωτικά. Σε κοινή επιχείρηση ομάδων της αστυνομίας και της χωροφυλακής, διεξήχθησαν λεπτομερείς έρευνες στις διευθύνσεις και χρησιμοποιήθηκαν σκύλοι ανίχνευσης. Ο Can Yaman είναι υπό κράτηση, όπως και η Selen Görgüzel, που είναι η πρώην σύζυγος του επίσης ηθοποιού, Hamdi Alkan και συμμετείχε στο «Survivor», αλλά έχει επιστρέψει στην Τουρκία αφού αποκλείστηκε.

Μάλιστα εκείνη συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά και πορνεία. Συνολικά έγιναν 7 συλλήψεις και ανάμεσά τους ήταν και η παρουσιάστρια Nilüfer Batur.

Επίσης, χειροπέδες πέρασαν και στο μοντέλο και παρουσιάστρια γνωστή από τους διαγωνισμούς «This Style Is Mine» και «This Is My Style», Melisa Şahin.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη.

«Στο πλαίσιο του φακέλου έρευνας της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, Γραφείο Διερεύνησης Λαθρεμπορίου, Ναρκωτικών και Οικονομικών Εγκλημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες μας, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις έρευνας και κατάσχεσης από τη Διεύθυνση Εγκλημάτων Ναρκωτικών της Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης σε 6 καταστήματα και από τη Διεύθυνση Εγκλημάτων Ναρκωτικών της Χωροφυλακής σε 1 κατάστημα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, κατασχέθηκαν πολλά αντικείμενα που πιστεύεται ότι ήταν ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένων υγρών και υπολειμμάτων ουσιών, κοκαΐνης, μαριχουάνας, χαπιών, μιας ζυγαριάς ακριβείας και πυρομαχικών.

Κατοχή ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση, διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών και υποκίνηση σε πορνεία, διευκόλυνση της πορνείας, ενεργώντας ως μεσάζων για πορνεία ή παρέχοντας χώρο για πορνεία.

Επτά ύποπτοι που πιστεύεται ότι διέπραξαν τα εγκλήματα έχουν συλληφθεί», ανέφερε η ανακοίνωση της τουρκικής αστυνομίας.