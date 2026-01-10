Ο Κώστας Τσιμίκας δεν υπολογίζεται από τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι και δεν αποκλείεται να αποχωρήσει εντός του μήνα από τη Ρόμα καθώς δύο ομάδες της Premier League έχουν δείξει ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα.

Ο 29χρονος διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ αγωνίζεται στους «τζαλορόσι» ως δανεικός από τη Λίβερπουλ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Οι εμφανίσεις του, όμως, δεν έπεισαν τον Γκασπερίνι, με αποτέλεσμα εδώ και καιρό να είναι γνωστό ότι οι Ρωμαίοι δεν τον υπολογίζουν.

Η επιστροφή του στη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, επομένως, είναι δεδομένη, δεν αποκλείεται όμως να υπάρξουν εξελίξεις και νωρίτερα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σκίρα, δύο ομάδες της Premier League έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Τσιμίκα και δεν αποκλείεται να διακοπεί ο δανεισμός του και να υπογράψει σε μία από αυτές κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Τα ονόματα των ομάδων που ενδιαφέρονται δεν έχουν γίνει γνωστά προς το παρόν ενώ ο Έλληνας αριστερός μπακ είναι ενήμερος και για το ενδιαφέρον που υπάρχει από τη Σαουδική Αραβία, από όπου έχει δεχθεί και μια πολύ δυνατή πρόταση.