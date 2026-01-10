Μία νεοδιορισμένη αστυνομικός στο Κουίνς φέρεται να ανάρτησε πορνογραφικό υλικό στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα OnlyFans, εκθέτοντας πλήρως το γυμνό σώμα της, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και στην απόλυσή της για απρεπή έκθεση.

Πρόκειται για την αστυνομικό Ντάνα Μπατίνο, η οποία υπηρετεί στο 110ό Αστυνομικό Τμήμα στο Έλμχερστ και εντάχθηκε στο Σώμα τον Απρίλιο του 2025. Σε δεκάδες άκρως προκλητικές φωτογραφίες, εμφανίζεται να εκθέτει τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματός της, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα ποζάρει σε ερωτικές στάσεις με άγνωστη γυναίκα. Σε άλλες εικόνες, η ίδια υιοθετεί προκλητικές πόζες, φέρνοντας το σώμα της κοντά στον φακό.

«Θα έπρεπε να απολυθεί άμεσα από αυτή τη δουλειά», δήλωσε αγανακτισμένη πηγή από το NYPD. «Δεν υπάρχει χώρος σε αυτό το Σώμα για κάτι τέτοιο. Είμαστε παραστρατιωτική υπηρεσία και πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα για να είναι κάποιος αστυνομικός». Ειδικοί σε θέματα επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι η Μπατίνο, 28 ετών, η οποία στο παρελθόν εργαζόταν ως διασώστρια στο FDNY, θα μπορούσε να ερευνηθεί από το Internal Affairs Bureau. «Πρέπει να αποχωρήσει από το Σώμα. Δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στη θέση αυτή», ανέφερε δεύτερη πηγή της αστυνομίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η αστυνομικός με τα πολλά τατουάζ, με μαύρα μαλλιά και piercing στον αφαλό, κατέβασε τον λογαριασμό της, gainswbattino/thatcoupleaftermidnight, τις τελευταίες ημέρες, αφού συνάδελφοί της άρχισαν να μοιράζονται τις εικόνες. Ωστόσο, πηγή με γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι ο λογαριασμός είχε δημιουργηθεί πριν η ίδια ενταχθεί στο NYPD, χωρίς να είναι σαφές πότε έγινε η τελευταία ανάρτηση, σύμφωνα με την nypost.

Ορισμένα μοντέλα στο OnlyFans φέρονται να κερδίζουν χιλιάδες δολάρια την εβδομάδα μέσω συνδρομών, ενώ μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους με ζωντανές διαδραστικές συνεδρίες και φιλοδωρήματα. Την ίδια ώρα, ο αρχικός μισθός ενός νέου αστυνομικού στο NYPD ανέρχεται σε 60.884 δολάρια ετησίως. Σύμφωνα με συνταξιούχο ανώτατο στέλεχος, οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώνουν έντυπο όπου δηλώνουν όλες τις πηγές εισοδήματός τους. Παραμένει άγνωστο πόσα χρήματα κέρδισε η Μπατίνο από την πλατφόρμα. «Η μη δήλωση όλων των τρόπων από τους οποίους προέρχονται έσοδα μπορεί να αποτελέσει επαρκή λόγο απόλυσης», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας: «Θα μου έκανε εντύπωση αν δεν είχε αποκομίσει κανένα κέρδος».

Κριτική ασκήθηκε και για το γεγονός ότι το επίμαχο περιεχόμενο δεν εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο υποψηφίων του NYPD, ο οποίος περιλαμβάνει εκτενή έλεγχο ιστορικού και κοινωνικών δικτύων. «Αν μπορούμε να το βρούμε εμείς, γιατί δεν το βρήκαν οι ερευνητές;» διερωτήθηκε η πρώτη πηγή. «Δεν θα έπρεπε να είχε περάσει τη διαδικασία. Θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί μόνο γι’ αυτό», συμπλήρωσε.

Επειδή βρίσκεται σε δοκιμαστική περίοδο, η αστυνομικός θα μπορούσε επίσης να απολυθεί για συμπεριφορά ασύμβατη με το λειτούργημα του αστυνομικού, αδίκημα που επισύρει απόλυση. Από την πλευρά του, το συνδικάτο της αστυνομίας την υπερασπίστηκε, επισημαίνοντας ότι δεν παραβίασε τον νόμο. «Αν δεν έκανε κάτι παράνομο ή κάτι που επηρεάζει την ικανότητά της να εκτελεί τα καθήκοντά της, τότε δεν αφορά κανέναν άλλον πέρα από την ίδια», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ευεργετικών Ταμείων, Patrick Hendry. «Είναι ντροπιαστικό που τα προσωπικά της στοιχεία διαρρέουν στη δημόσια σφαίρα»., τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 μία νεοδιορισμένη αστυνομικός στο Ντιτρόιτ βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας λόγω πορνογραφικού περιεχομένου στο OnlyFans, με αποτέλεσμα να τεθεί σε διαθεσιμότητα και στη συνέχεια να παραιτηθεί. Εκπρόσωπος του NYPD δήλωσε ότι η συμπεριφορά της αστυνομικού «τελεί υπό εσωτερικό έλεγχο», ενώ η ίδια δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί για σχολιασμό.