Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στο Open ανάμεσα στη βουλευτή του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη, με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας του λεγόμενου «κόμματος Καρυστιανού».

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στα επιχειρήματα της κυβέρνησης περί «εργαλειοποίησης του πένθους» από τη Μαρία Καρυστιανού, με την κα Τζάκρη να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή φρασεολογία. Σε παροξυσμό, χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας ως προερχόμενες «όχι από τον χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά από τον χώρο της αλητείας».

Ακολούθησε άμεση και έντονη αντίδραση από τον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος αντέδρασε λέγοντας «αλητεία;», για να λάβει καταφατική απάντηση από την κα Τζάκρη. «Ντροπή», απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ, εμφανώς εκνευρισμένος.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Μακάριος Λαζαρίδης αποχώρησε από την εκπομπή, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το επίπεδο της συζήτησης και τη χρήση τέτοιων χαρακτηρισμών στον τηλεοπτικό «αέρα».

Μετά την αποχώρησή του και ύστερα από επανειλημμένες παρεμβάσεις και εκκλήσεις των δημοσιογράφων της εκπομπής, η Θεοδώρα Τζάκρη αναγκάστηκε να αναδιατυπώσει τη δήλωσή της, αποφεύγοντας τον όρο «αλητεία» και κάνοντας λόγο πλέον για «παράλογα» επιχειρήματα εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.

Πάντως, το κλίμα ήταν εξαρχής τεταμένο ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί έντονος διάλογος μεταξύ του κ. Λαζαρίδη και της κ. Τζάκρη.

«Κ. Τζάκρη, βλέπω ότι είσαστε πολύ ενθουσιώδης με τους αγρότες. Θέλω να σας θυμίσω ότι εσείς είπατε ότι τον ήπιατε από τις πολιτικές που κάνατε για τους αγρότες, άρα εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνατε κάτι για τον πρωτογενή τομέα».

Σε άλλο σημείο η κ. Τζάκρη ανέφερε ότι «ο κ. Λαζαρίδης είναι ο νέος Μαρκόπουλος και θα έχετε την τύχη του».

Δείτε τη στιγμή της αποχώρησης στο 25:45