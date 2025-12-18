Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκρούστηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την εξέταση των μαρτύρων.

Ο «γαλάζιος» εισηγητής επιχείρησε να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για τις νομικές ενέργειες του Άδωνι Γεωργιάδη κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με αφορμή τοποθέτησή της, με εκείνη να μην τον αφήνει.

Τότε, ακολούθησε ο παρακάτω έντονος διάλογος:

Συρεγγέλα: Κύριε Λαζαρίδη, έχετε το λόγο.

Κωνσταντοπούλου: Είστε εκτεθειμένος και επίορκος.

Λαζαρίδης: Χθες, η κυρία Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία.

Κων: Ο Γεωργιάδης.

Λαζ: Θα διαβάσω τι είπε από τα πρακτικά.

Κων: Δεν εννοούσα Άδωνι. Είπα για τον άλλο Γεωργιάδη, τον πρώτο αντιπρόεδρο που πρότεινε ο Μητσοτάκης.

Συρ: Περιμένετε να ολοκληρώσει.

Κων: Όχι όταν με συκοφαντούν.

Λαζ: Περιμένετε ομαδικές μηνύσεις.

Κων: Προσέξτε τι λέτε.

Λαζ: Μα αφήστε με επιτέλους.

Κων: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Λαζ: Μα δεν γίνεται.

Κων: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Λαζ: Από τα πρακτικά λέει η Κωνσταντοπούλου…

Κων: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα. Όχι. Έχουμε πάρα πολλά να κατηγορήσουμε τον Γεωργιάδη. Είναι αρνητής του Ολοκαυτώματος, του Πολυτεχνείου, είναι ρατσιστής. Δεν τον κατηγόρησα για παιδεραστία. Σταματήστε τη γελοία διαδικασία.

Λαζ: Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως καταγράφεται στα πρακτικά, “ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, έχει καταδικαστεί για παιδεραστία”. Αυτό είπε και είναι γραμμένο στα πρακτικά.

Συρ: Ακούστε.

Κων: Δεν θα ακούω συκοφαντίες για εμένα από ένα θρασύδειλο.

Συρ: Αυτό που κάνετε είναι φασισμός. Δεν αφήνετε κανέναν να μιλήσει. Εσείς μιλήσατε 43 λεπτά περισσότερο από όλους.

Κων: Είναι συκοφαντία. Είστε σε δύσκολη θέση. Δεν θα αφήσω να λέτε συκοφαντίες για εμένα. Με συκοφαντήσατε ανερυθρίαστα. Εμένα, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου.

Λαζ: Είναι ψέματα ότι ο πατέρας σας επί Βαρδινογιάννη ήταν πρόεδρος Παναθηναϊκού;

Κων: Και αυτό είναι κατηγορία; Είναι δημόσιο γεγονός. Ο επίορκος Λαζαρίδης, ο συκοφάντης.