Η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη μίλησε για το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας και τις ενδεχόμενες συνεργασίες. Η κ. Τζάκρη καλεσμένη στο Mega, αναφέρθηκε και στο έκτακτο συνέδριο που συνέστησε ο Στέφανος Κασσελάκης για το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Το Κίνημα Δημοκρατίας έχει κατορθώσει να γίνει σημείο αναφοράς για όλους τους πολίτες που θέλουν αλλαγή στο πολιτικό σύστημα με πρόγραμμα και διαφάνεια. Δεν υπήρξαμε ποτέ ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Είμαστε και από το καταστατικό μας ένα κόμμα «αμεσοδημοκρατικό» που έχουμε κάνει πράξη τη συμμετοχική δημοκρατία. Επομένως, στις 7-8 Φλεβάρη θα συζητήσουμε σε έκτακτο συνέδριο με όλα τα μέλη του κόμματός μας, την πορεία μας στη βάση μίας αδιαπραγμάτευτης βάσης και σε μια κοινή παραδοχή που απορρέει από την ιδρυτική μας διακήρυξη. Συσταθήκαμε για να «πολεμήσουμε» το καθεστώς που αφαιρεί το οξυγόνο και τη ζωή από τους Έλληνες πολίτες, τη διαφθορά που διαβρώνει τα θεμέλια του έθνους και για να «πολεμήσουμε» για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δημοκρατία», είπε αρχικά.

Και συνέχισε η κ. Τζάκρη: «Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό από τη σύσταση συνεδρίου. Από το καταστατικό μας αν θέλουμε να συζητήσουμε την πορεία μας, κάναμε πριν από μήνες συνέδριο αλλά ήταν ιδρυτικό συνέδριο. Σε αυτό που θα γίνει τώρα θα συζητήσουμε την πορεία μας αναφορικά με το θέμα των πολιτικών συνεργασιών που είναι θέμα που συζητούν οι πολίτες. Ούτε κλείνει το Κίνημα Δημοκρατίας, ούτε διαλυόμαστε. Στην ίδια του την ανακοίνωση ο Στ. Κασσελάκης μιλά για τον Κ. Μητσοτάκη και τεκμηριώνει ότι το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» είναι ένα ψευτοδίλημμα διότι υπάρχει και Μητσοτάκης και χάος. Και τον κατηγορούν ότι δήθεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ».

Για ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία είπε: «Όσον αφορά δε, τη συνεργασία με τα άλλα κόμματα, ο Στ. Κασσελάκης έθεσε πέντε κατακόκκινες διαχωριστικές γραμμές. Είπε ότι οποιοδήποτε κόμμα – ανάμεσά τους και η ΝΔ – συμφωνήσει στην κατάργηση του άρθρου 86 (περί ευθύνης υπουργών), με το να φορολογήσουμε κατά 50% τα κέρδη των τραπεζών, με το να μηδενίσουμε τον συντελεστή στα βασικά τρόφιμα και στα φάρμακα, να συνεργαστούμε. Αυτό όμως δεν θα ήταν ΝΔ. Επομένως, η συνεργασία με τη ΝΔ στην παρούσα φάση είναι μία ουτοπία. Απορώ και εγώ γιατί έχει ανοίξει αυτό το θέμα σε τέτοιο βαθμό. Πραγματικά έχουμε την επιδίωξη να ενώσουμε τις προοδευτικές δυνάμεις. Οικονομικό πρόβλημα έχει η ΝΔ που χρωστάει 550 εκ. ευρώ. Εμείς είμαστε ένα μικρό κόμμα, η μόνη μας χρηματοδότηση είναι οι πόροι των μελών του κόμματος και ό,τι δίνει ο πρόεδρός μας ο οποίος «ματώνει» για να το χρηματοδοτεί. Φυσικά έχουμε μία αδυναμία στο να προχωρήσουμε με τον τρόπο που θέλουμε και να προβάλλουμε το πρόγραμμά μας γιατί οι πόροι που έχουμε είναι περιορισμένοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε οικονομικό πρόβλημα».

Για συνεργασίες με άλλα κόμματα η κ. Τζάκρη υπογράμμισε πως, «επειδή ο στόχος μας είναι να ενώσουμε προοδευτικές δυνάμεις, διερευνούμε και τη δυνατότητα της προοδευτικής συνεργασίας και με άλλα προοδευτικά κόμματα ώστε να πέσει αυτό το άθλιο καθεστώς Μητσοτάκη. Με τον Τσίπρα υπάρχουν θέματα. Ο Τσίπρας είναι η βασική αιτία για την κατάρρευση της αξ. αντιπολίτευσης. Έφερε την αξ. αντιπολίτευση στο 17%, συνηγόρησε στο ότι καθαίρεσε τον νόμιμα εκλεγμένο διάδοχό του. Υπάρχουν προοδευτικές δυνάμεις με τις οποίες μπορούμε να καθίσουμε και να δούμε εάν συμφωνούμε στα «μεγάλα» και σημαντικά διακυβεύματα. Δεν θα συμφωνήσει η ΝΔ στην κατάργηση του άρθρου 86, και κανείς. Κάνουν λόγο μόνο για τροποποίηση».

Τέλος σημείωσε: «Δεν μας φοβίζει ένα κόμμα της κ. Καρυστιανού, αντιθέτως το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Η κ. Καρυστιανού που συνδέεται με το κίνημα των Τεμπών, αυτό το κίνημα έχει πρόταγμα την απόδοση δικαιοσύνης στο έγκλημα των Τεμπών, την πάταξη της διαφθοράς. Φέρνει στην επικαιρότητα τα μείζονα προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι επόμενες εκλογές θα κριθούν στο εάν αυτά τα 2 εκ. ψηφοφόρων που απέχουν από το 2012 από την εκλογική διαδικασία και έχουν πιάσει τον καναπέ, πάνε να ψηφίσουν. Αυτό που βόλευε τον Μητσοτάκη πλέον τελειώνει. Θα τον κρίνουν αυτοί οι άνθρωποι που θα επιδιώξουν τη συμμετοχή τους στις εκλογές».