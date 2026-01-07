Οργισμένη ήταν σε δηλώσεις που έκανε η μητέρα της Έμμας, της κοπέλας που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη.

Αφορμή για το ξέσπασμα της, στάθηκε η αναβολή στη δίκη της 23χρονης συνοδηγού του αυτοκινήτου που παρέσυρε και εγκατέλειψε 21χρονη φοιτήτρια, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 2022.

«Αυτό που συνέβη πρέπει να το πάρει ο Σεφερλής και να το κάνει κωμωδία. Κυριολεκτικά μιλάμε», είπε η μητέρα της Έμμας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Έφτασε ο αριθμός 31 που είμαστε στις 14.15 και η πρόεδρος ζήτησε δύο διακοπές χωρίς ουσιαστικό λόγο. Κράτησαν από ένα τέταρτο. Όταν επιτέλους γυρίσαμε στην αίθουσα, χωρίς να ζητήσουμε εμείς αναβολή ή ο δικηγόρος της άλλης πλευράς, η πρόεδρος έδωσε αυτεπάγγελτα αναβολή. Προφανώς, δεν ήθελε να δικάσει», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του grtimes.gr, το δικαστήριο ανέβαλε τη δίκη, επειδή έκρινε πρέπει πρώτα να εκδοθεί πρώτα η απόφαση του αστικού δικαστηρίου, αναφορικά με την αγωγή αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης που υποβλήθηκε σε βάρος της συνοδηγού.

Σημειώνεται, ότι η σημερινή δίκη σχετίζεται με τη μήνυση που υπέβαλαν οι γονείς της άτυχης Έμμας, ζητώντας την ποινική τιμωρία της νεαρής συνοδηγού για «υπόθαλψη εγκληματία». Μόλις ανακοινώθηκε η αναβολή της δίκης, η μητέρα της θανούσας αντέδρασε και στράφηκε κατά του δικαστηρίου, καταλογίζοντας τους, ουσιαστικά, ότι αρνούνται να δικάσουν. «Εσείς θα πάτε θα αγκαλιάσετε τα παιδιά σας με ελαφρά τη καρδιά…» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η 23χρονη συνοδηγός του αυτοκινήτου απαλλάχθηκε, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, από τις κατηγορίες της συνέργειας στην επικίνδυνη οδήγηση και στην εγκατάλειψη καθώς οι δικαστές έκριναν ότι δεν υφίστανται επαρκείς ενδείξεις ενοχής εις βάρος της. Δέχτηκαν ότι δεν θα πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία εναντίον της γιατί, λόγω του νεαρού της ηλικίας της και της κρίσιμης κατάστασης στην οποία περιήλθε, δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Τέλος του 2023, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών στον 28χρονο (τότε) οδηγό του αυτοκινήτου για τη θανατηφόρα παράσυρση με εγκατάλειψη τής 21χρονης Έμμας. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, για εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και για οδήγηση χωρίς άδεια.