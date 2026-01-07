Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα ταξιδέψει στη Ρώμη για κοινή προετοιμασία με την Ιταλία ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία το διάστημα 26 Ιανουαρίου – 5 Φεβρουαρίου και οι Μαρία Πάτρα, Αθηνά Γιαννοπούλου και Στεφανία Σάντα έμειναν εκτός αποστολής.

Ο Χάρης Παυλίδης είχε καλέσει 22 παίκτριες για την έναρξη της προετοιμασίας και για το ταξίδι στη Ρώμη και την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία άφησε έξω τις Σάντα και Γιαννοπούλου που είναι τραυματίες και αμφίβολες για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπως και την Πάτρα.

Πρόκειται για τρεις αθλήτριες που είχαν βοηθήσει πολύ στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, με την αποστολή της Εθνικής ομάδας για την Ιταλία να απαρτίζεται από τις Αφροδίτη Μπιτσάκου (Άλιμος), Ελένη Γρηγοροπούλου, Ραφαέλα Σαλταμανίκα (Γλυφάδα), Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία Τζούρκα (Εθνικός), Εύα Καρύτσα, Νεφέλη Κρασσά, Ελένη Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού (Βουλιαγμένη), Ντένια Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βάσω Πλευρίτου, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά (Ολυμπιακός) και Ελευθερία Πλευρίτου (Φερεντσβάρος).

Μετά την επιστροφή από την Ιταλία, η Εθνική ομάδα θα συνεχίσει την προετοιμασία της στην Ελλάδα, ενώ το διάστημα 19-22/1 θα βρεθεί στην Ουγγαρία για κοινή προετοιμασία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας. Η αποστολή της ελληνικής ομάδας θα αναχωρήσει για την Πορτογαλία στις 25 Ιανουαρίου.