Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα προσπαθήσει να θριαμβεύσει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τον Χρήστο Παυλίδη να ανακοινώνει τα ονόματα των 22 παικτριών που κλήθηκαν για την προετοιμασία.

Η Ελλάδα είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, με τον Παυλίδη να έχει στη διάθεσή του τις 15 παίκτριες που ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών θα αρχίσει την προσεχή Δευτέρα (22/12) στο ΟΑΚΑ και οι 22 παίκτριες που κλήθηκαν είναι οι εξής…

Αφροδίτη Μπιτσάκου, Μαρία Πάτρα (Άλιμος), Ελένη Γρηγοροπούλου, Νικολέτα Κυριακοπούλου, Ραφαέλα Σαλταμανίκα (Γλυφάδα), Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία Τζούρκα (Εθνικός), Εύα Καρύτσα, Νεφέλη Κρασσά, Ελένη Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού (Βουλιαγμένη), Ντένια Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βάσω Πλευρίτου, Στεφανία Σάντα, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά (Ολυμπιακός), Αθηνά Γιαννοπούλου (Σαμπαντέλ), Ελευθερία Πλευρίτου (Φερεντσβάρος).