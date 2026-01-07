Η Ρουπ Σινγκ πίστευε ότι το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε το 2023 θα έδινε λύση στο πρόβλημα υγείας της. Αντίθετα, έγινε η αφετηρία ενός διετούς μαρτυρίου.

Για δύο ολόκληρα χρόνια, η γυναίκα από το Λακνάου της Ινδίας επισκεπτόταν το ίδιο νοσοκομείο παραπονούμενη για αφόρητους πόνους, λαμβάνοντας ως μοναδική απάντηση ισχυρές δόσεις παυσίπονων και υπέρογκους λογαριασμούς.

Η απάτη των γιατρών για να καλύψουν το λάθος τους

Όπως κατήγγειλε η ίδια, το προσωπικό στο Era’s Lucknow Medical College and Hospital όχι μόνο απέτυχε να αναγνωρίσει το σφάλμα του, αλλά φέρεται να έστησε μια ολόκληρη επιχείρηση εξαπάτησης. Ενώ η κατάστασή της χειροτέρευε, οι υπεύθυνοι την χρέωσαν με περίπου 500.000 ρουπίες (περίπου 5.500 ευρώ) για εξετάσεις και νοσήλια, προτού φτάσουν στο σημείο να της διαγνώσουν –ψευδώς– σκωληκοειδίτιδα.

Στόχος της διάγνωσης αυτής, σύμφωνα με τη Σινγκ, ήταν να την οδηγήσουν εσπευσμένα ξανά στο χειρουργικό τραπέζι ώστε να αφαιρέσουν κρυφά το ξεχασμένο εργαλείο και να εξαφανίσουν τα ίχνη της ιατρικής αμέλειας.

Η επιμονή των γιατρών για μια νέα, επείγουσα επέμβαση τον Αύγουστο του 2025 ήταν εκείνη που της κίνησε τις υποψίες. Αποφάσισε να αναζητήσει μια δεύτερη γνώμη, όπου η αλήθεια ήρθε στο φως μέσα σε λίγα λεπτά: Η αξονική τομογραφία έδειξε ένα ξένο αντικείμενο μέσα στο στομάχι της.

Στις 20 Αυγούστου, οι γιατροί του δεύτερου νοσοκομείου προχώρησαν στην αφαίρεση του οργάνου, καταγράφοντας επίσημα το εύρημα στο εξιτήριό της. Μετά από αυτή την εξέλιξη, και παρά τις αρχικές δυσκολίες με τις τοπικές αρχές, η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Με παρέμβαση δικαστή, σχηματίστηκε επίσημη δικογραφίαεναντίον 15 γιατρών της πρώτης κλινικής, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά αμέλεια και απάτη.