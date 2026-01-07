Ο Νίκος Φαραντούρης, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε μετά τη διαγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι τον απομάκρυναν από την ευρωομάδα, επειδή μίλησε για τη Μαρία Καρυστιανού, έναν «άνθρωπο των κινημάτων» που «δεν ανήκει στον κομματικό σωλήνα».

«Τοποθετήθηκα μετά την ανακοίνωση του κόμματος με το οποίο συμπορεύτηκα. Η θέση μου να καλωσορίσω την κάθοδο στην πολιτική ενός ανθρώπου των κινημάτων προκάλεσε αλλεργία, εξού και η εξπρές διαδικασία», είπε στο Live News.

«Υπενθυμίζω ότι εγώ δεν μίλησα για ένταξη, παρότι το έπραξαν συνάδελφοί σας. Εγώ καλωσόρισα την κάθοδο της κ. Καρυστιανού, όπως και τη μετεξέλιξη του κινήματος. Μια τέτοια αλλεργία υποδηλώνει φόβο και απομάκρυνση από το κεντρικό σύνθημα της πολιτικής δραστηριότητας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Δεν έχω προεξοφλήσει τίποτα»

Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτώμενος αν θα συμπορευτεί με τη Μαρία Καρυστιανού μετά τη διαγραφή του, είπε:

«Εγώ έχω περιοριστεί να φιλοξενήσω μια πράγματι αρκετά επιδραστική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, που συμμετείχε και η κ. Καρυστιανού. Δεν έχω προεξοφλήσει τίποτα για εμένα ή κανέναν άλλον. Μέχρι στιγμής, αυτά τα οποία έχω δηλώσει είναι μόνο αυτά που ανέφερα. Όλα τα υπόλοιπα είναι βιαστικά».

«Δεν είναι του κομματικού σωλήνα»

Ο Νίκος Φαραντούρης μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε ότι δεν θα σχολιάσει την κριτική που άσκησε η Μαρία Καρυστιανού στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας: «Μιλώ για λογαριασμό μου».

Επίσης, πρόσθεσε: «Αυτό που είπε για μένα η Καρυστιανού είναι καλό και το αποδίδω. Κατεβαίνει μέσα από την ανωνυμία, δεν είναι του κομματικού σωλήνα και αυτό φαίνεται ότι προκάλεσε αλλεργία».