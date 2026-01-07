Έντονη ενόχληση προκάλεσαν στον ΣΥΡΙΖΑ οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή του κόμματος, Νικόλα Φαραντούρη, για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού και τα σενάρια συνεργασίας με τον νέο φορέα. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, έγινε γνωστή η διαγραφή του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Νικόλαος Φαραντούρης τίθεται εκτός της ευρωομάδας του κόμματος. «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Είχε προηγηθεί χθες επικοινωνία του κ. Φάμελλου με τον ευρωβουλευτής, ωστόσο οι νέες δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κ. Φαραντούρης κλιμάκωσαν τη δυσαρέσκεια στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανάρτησή του μετά την ανακοίνωση της διαγραφής, ο Νικόλας Φαραντούρης έγραψε:

Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ’ αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία.

— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) January 7, 2026

Οι δηλώσεις που έφεραν τη διαγραφή

«Μιλήσαμε με τον κ. Φάμελλο και του επανέλαβα ότι παραμένω ως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς αν μίλησε με τον κ. Φάμελλο για τις δηλώσεις του για την κ. Καρυστιανού, ο κ. Φαραντούρης απάντησε: «Με πήρε χθες το βράδυ και μιλήσαμε και του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια. Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. “Αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλον δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή, θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους”».

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Πολάκη, ο κ. Φαραντούρης είπε: «Δεν επιθυμώ να σχολιάζω δηλώσεις τρίτων ούτε συναδέλφων ούτε να ρίχνω νερό στον μύλο της εσωστρέφειας. Ερωτήθηκα από εσάς πρώτα, για την κ. Καρυστιανού μετά από μια σημαντική θεσμική εκδήλωση που διοργανώσαμε με τη συμμετοχή κορυφαίων συνταγματολόγων και ευρωβουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα για το άρθρο 86 του συντάγματος με προφανείς πολιτικές προεκτάσεις. Δεν ήταν κομματική αλλά ήταν προφανώς πολιτική, για τη διαφθορά στη χώρα μας, για το κατά πόσο επιτρέπονται μαύρες τρύπες που καταπίνουν θεμελιώδη δικαιώματα στην αρχή της ισονομίας και του κράτους δικαίου και είπα ότι βεβαίως ενώνω κι εγώ τη φωνή μου υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της ισονομίας και υπέρ της δικαιοσύνης με την κ. Καρυστιανού και με τα εκατομμύρια πολιτών που έχουν κατέβει όλα αυτά τα χρόνια στους δρόμους ζητώντας το αυτονόητο για μια ευνομούμενη πολιτεία, ευρωπαϊκή».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος εκ μέρους της κ. Καρυστιανού, ο κ. Φαραντούρης είπε: «Επαναλαμβάνω ότι είναι καλοδεχούμενη η μετεξέλιξη -ακόμα και θεσμική- ενός κινήματος πολιτών- επίσης είναι καλοδεχούμενη και η ίδια η κάθοδος ενός προσώπου, μιας ανώνυμης γυναίκας μέχρι προτινός, χωρίς κομματικές περγαμηνές, χωρίς κομματική ζύμωση, που μία τραγική συγκυρία της μοίρας την έφερε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για δικαιοσύνη να κατέλθει στον πολιτικό στίβο, γιατί κι αυτό ακόμα βλέπω ότι δαιμονοποιείται από διάφορους κύκλους. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητη και υποχρέωση και δικαίωμα, από εκεί και πέρα είπα ότι ενώνω τη φωνή μου. Εγώ δεν μπήκα σε εικοτολογίες ούτε σε μελλοντολογίες ούτε προεξόφλησα τη δική μου την πορεία και μένω σε αυτό που είπα ότι εάν αποφασίσω κάτι άλλο από αυτό που κάνω τώρα, θα βγω μπροστά και θα το πω ευθέως και αρμοδίως».

«Θα πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσει στην πορεία προς τις κάλπες και για το μέλλον και τα επόμενα χρόνια τι ακριβώς θέλει να είναι και πού θέλει να βρίσκεται. Σας θυμίζω ότι η θητεία μου είναι μέχρι το 2029 και παραμένω προσηλωμένος στα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Αν αλλάξει κάτι, θα σας ενημερώσω, τίποτα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή», κατέληξε.