Απάντηση στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί του ΣΥΡΙΖΑ και του 3ου Μνημονίου δίνει μέσω Facebook ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι τα δύο πρώτα Μνημόνια είχαν πολύ μεγαλύτερο οικονομικό κόστος για τον λαό.

Στην ανάρτησή του, ο Πολάκης υποστηρίζει πως το τρίτο μνημόνιο είχε κόστος εννέα δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα τρία δισεκατομμύρια επιστράφηκαν μέσω επιδόματος αλληλεγγύης, ενώ τα δύο πρώτα είχαν κόστος 65 δισεκατομμύρια ευρώ – και γι’ αυτά, όπως λέει, η Μαρία Καρυστιανού δεν είπε κουβέντα.

Παράλληλα, ο Παύλος Πολάκης ζητά από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλα Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει τη θέση του αναφορικά με τις φήμες που τον συνδέουν με το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, καλώντας τον να πάρει θέση, είτε απορρίπτοντας τα σενάρια είτε παραιτούμενος από τη θέση του ευρωβουλευτή.

Αφήνει μάλιστα και μια προσωπική αιχμή κατά της κυρίας Καρυστιανού, η οποία δήλωσε ότι στο νέο κόμμα δεν χωράνε πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτιστεί με το υπάρχον πολιτικό σύστημα και απέκλεισε συνεργασίες. «Από τη δεκαετία του ’80 πάντα η “ομάδα ανεξάρτητων πρωτοετών” ήταν δευτεροετείς Δαπίτες!! Μα πάντα όμως…» λέει με νόημα για την ιδεολογική τοποθέτηση της παράταξης Καρυστιανού.