Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.160 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 16 ετών.

Ο τζίρος εκτοξεύθηκε καθώς έγιναν πακέτα στην Alpha Bank που αποτελούν πάνω από το 4,5% του μετοχικού κεφαλαίου της, με την αξία τους να ξεπερνά τα 355 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.163,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,44%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2020 (2.195,41 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.163,54 μονάδες (+0,42%) και κατώτερη τιμή στις 2.150,02 μονάδες (-0,20%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 822,79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 487, 055 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 175.444.249 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,73%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,57%), της Πειραιώς (+2,45%), της Κύπρου (+1,67%), της Eurobank (+1,12%), της Alpha Bank (+1,12%), του ΟΤΕ (+1,08%) και της Εθνικής (+1,02%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,64%), των ΕΛΠΕ (-2,27%), της ΕΥΔΑΠ (-2,18%), της Optima Bank (-1,55%) και του ΟΛΠ (-1,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 117.596.223 και 24.908.887 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 404,74 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 176,76 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 45 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.