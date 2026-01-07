Ο ΟΦΗ νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης που έπαιζε με 10 παίκτες από το 40′ λόγω αποβολής του Γιαμπλόνσκι και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ σε μονό παιχνίδι στην OPAP Arena.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που έδειχναν να πατάνε καλύτερα στα πρώτα λεπτά και στο 9′ είχαν πολύ καλή ευκαιρία για να προηγηθούν με τον Σίπτσιτς μετά το κόρνερ του Καλτσά, ο Γκονζάλεθ όμως απομάκρυνε τη μπάλα πριν περάσει τη γραμμή και κράτησε το 0-0.

Οι γηπεδούχοι πήραν στη συνέχεια την κατοχή της μπάλας αλλά δεν μπορούσαν να βρουν χώρους για να γίνουν επικίνδυνοι, με αποτέλεσμα ο χρόνος να κυλάει και να μην υπάρχει κάποια μεγάλη φάση. Μέχρι που ήρθε τελικά, από το πουθενά, το γκολ: Στο 36′ ο Γκονζάλεθ εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση και έστειλε τη μπάλα, χάρη και στον άνεμο, στα δίχτυα του Αγγελίδη για το 1-0.

Οι Κρητικοί είχαν, πλέον, το προβάδισμα και οι Αρκάδες έπρεπε να αντιδράσουν, στο 40′ όμως τα πράγματα έγιναν αρκετά δύσκολα για αυτούς καθώς ο Γιαμπλόνσκι είδε 2η κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Νους και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες…

Ο Κρις Κόουλμαν προσπάθησε με τις αλλαγές του να διορθώσει τα πράγματα για την ομάδα του και η είσοδος του Κετού έδειχνε να έχει δώσει ενέργεια στον Αστέρα, λίγα λεπτά μετά όμως όλα κρίθηκαν… Στο 55′ ο Φερνάντεθ ανέτρεψε τον Ισέκα, το VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση και τελικά έδειξε το σημείο του πέναλτι, με τον Ισέκα να αναλαμβάνει και την εκτέλεση στο 58′ και να γράφει το 2-0.

Ο ΟΦΗ είχε, πλέον, βάσεις νίκης και διαχειρίστηκε όπως έπρεπε την κατάσταση στη συνέχεια, με τον Αστέρα, από την άλλη πλευρά, να μην μπορεί να αντιδράσει και να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 9 παίκτες καθώς στο 79′ τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας Αγγελίδης και ο Κόουλμαν είχε ήδη κάνει τις 5 αλλαγές, με αποτέλεσμα να πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια ο Αλάγκμπε.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ (62′ Μαρινάκης), Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας (74′ Καινουργιάκης), Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης (62′ Μπαΐνοβιτς), Καραχάλιος, Σενγκέλια, Νους, Ισέκα (62′ Σαλσέδο).

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν): Αγγελίδης, Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Μούμο (71′ Τσίκο), Γιαμπλόνσκι, Εμμανουηλίδης (46′ Κετού), Καλτσάς (63′ Χαραλαμπόγλου), Τζοακίνι (43′ Αλάγκμπε), Μακέντα (63′ Όκο).