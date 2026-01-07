«Κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία εναντίον πλοίων» άλλων δικαιοδοσιών, δηλώνει η Ρωσία μετά την κατάσχεση από τις ΗΠΑ του δεξαμενόπλοιου με ρωσική σημαία, στον Ατλαντικό το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σχολιάζοντας την κατάσχεση του Bella 1/Marinera, το ρωσικό υπουργείο μεταφορών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, δηλώνοντας ότι «κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα σε δικαιοδοσίες άλλων κρατών».

Το δεξαμενόπλοιο έχει αναγνωριστεί ως μέλος του σκιώδους στόλου με τον οποίο η Ρωσία μεταφέρει παράνομα ιρανικό και βενεζουελάνικο πετρέλαιο. Έπλεε με σημαία Γουιάνας, το οποίο είχε επίσης αναγνωριστεί ότι πρόκειται για ψευδές σήμα, πράγμα που έδινε στις ΗΠΑ το δικαίωμα να εποιβιβαστούν για να το ερευνήσουν. Μόλις αυτό έγινε γνωστό, το τάνκερ άλλαξε όνομα, δήλωσε τη Ρωσία ως χώρα προορισμού και ζωγράφισε μια ρωσική σημαία στο κύτος του, στέλνοντας μήνυμα «μας προστατεύει η Ρωσία».

«Είχε λάβει προσωρινή άδεια να πλέει υπό ρωσική σημαία στις 24 Δεκεμβρίου», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας σε δήλωσή του.