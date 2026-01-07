H Δίωξη Ναρκωτικών έστειλε στον εισαγγελέα το βίντεο που δείχνει τον Γιάνη Βαρουφάκη να δηλώνει ότι έχει κάνει χρήση ecstasy.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό υλικό θα αξιολογηθεί, ώστε να αποσαφηνιστεί αν προκύπτουν ζητήματα περαιτέρω διερεύνησης.

Σημειώνεται, ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών είχε δηλώσει σε podcast:

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

