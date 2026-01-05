Στην αποκάλυψη πως έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησε ο Γιάνης Βαρουφάκης, σημειώνοντας ότι «προτιμάει το χόρτο γιατί είναι πιο ευχάριστο».

Μιλώντας στο podcast της Γαίας Μερκούρη και με αφορμή ερώτηση για τα rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, ο Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε «έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

Συγκεκριμένα ο ίδιος δήλωσε ότι έχει πάρει μια φορά ecstasy και μάλιστα στο Σίδνεϊ. «Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα», συνέχισε ο κ. Βαρουφάκης.

Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

«Θα ήθελα να καπνίσω με την Άνγκελα Μέρκελ»

Επιπλέον, όπως είπε ανάμεσα στην Άνγκελα Μέρκελ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επέλεγε την πρώην Καγκελάριο της Γερμανίας για να κάνει μαζί της «ολλανδικό τσιγάρο». «Με την Άνγκελα, το συζητάς; Θα ήθελα να τη δω μαστουρωμένη ρε παιδιά. Όταν είσαι μαστουρωμένος ο εαυτός σου μεγαλώνει, οπότε φαντάζεστε έτσι τον Μητσοτάκη; Νομίζω ότι ήταν κάτι σαν Android και θα ήθελα να δω αυτό το Android μαστουρωμένο».

«Δεν με πειράζει να πειραματιστεί, με πειράζει η εξάρτηση»

Ο Γιάνης Βαρουφάκης ρωτήθηκε τέλος, και για το αν θα έδινε συμβουλές στην κόρη του για τη χρήση ουσιών και απάντησε «καταρχάς η κόρη μου δεν επιδέχεται συμβουλών από μένα. Τα έχει κάνει όλα και δεν χρειάζεται να τη συμβουλεύσω».

«Όταν οι γονείς λένε στα παιδιά μην κάνεις κάτι, θα το κάνουν. Δεν με πειράζει να πειραματιστεί, με πειράζει η εξάρτηση», είπε συγκεκριμένα.