Μία μέρα μετά τη νέα εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού στη Euroleague, αυτή τη φορά από την Αρμάνι Μιλάνο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε, μέσω ανάρτησης στα social media, μήνυμα προς όλους για την κριτική που γίνεται.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ είχε πάει στην προπόνηση της ομάδας και είχε μιλήσει σε παίκτες και προπονητή μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, περιμένοντας την αντίδρασή τους. Αυτή, τελικά, δεν ήρθε κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, αντιθέτως ήρθε ακόμη μία ήττα, με συνέπεια το κλίμα να βαρύνει αρκετά.

Έτσι, με τον Παναθηναϊκό να δέχεται κριτική πλέον, ο Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media αναφέρει τα εξής…

«Τελικά σε αυτή τη χώρα όλα αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Παρακολουθώ και γελάω πάλι με όλο το σύστημα που έχει πέσει από πάνω και βαράει. Κάποτε ήταν σωστό οι ομάδες να κάνουν κοιλιά Γενάρη, τώρα όμως δεν είναι. Τηλεοράσεις να ζουμάρουν και να δημιουργούν προβλήματα. Μαζί στη βαθμολογία και στην ίδια θέση με άλλες ομάδες, αλλά εσύ να είσαι σε κρίση, οι άλλοι να είναι σε άνοδο. Βαράτε, δεν σπάμε».