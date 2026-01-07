Την ώρα που η υπόλοιπη Αθήνα ολοκλήρωνε την εορταστική περίοδο με τη γιορτή των Θεοφανείων, σε ένα μικρό στενό του Πολυγώνου, στην οδό Μπόχαλη, οι Ορθόδοξοι Αιθίοπες που διαμένουν στην Αθήνα γιόρτασαν τα «δικά τους» Χριστούγεννα. Για την κοινότητα των Ορθόδοξων Αιθιόπων της Αθήνας και σύμφωνα με το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο, η 7η Ιανουαρίου είναι η ημέρα της Γέννησης, μια γιορτή που τιμούν με παραδόσεις αιώνων, με ρυθμό από τα διπλά τύμπανα «κεμπέρο» και ντυμένοι στα λευκά.

Η κατάνυξη σε χρώμα λευκό

Από το βράδυ της παραμονής, ο μικρός ναός μεταμορφώνεται καθώς δεκάδες πιστοί –άνδρες, γυναίκες, αλλά και πολλά παιδιά που συμμετέχουν ενεργά στη χορωδία– καταφθάνουν φορώντας τις παραδοσιακές, κατάλευκες ενδυμασίες τους, τα λεγόμενα «νέτελα». Το λευκό έχει την τιμητική του, ως σύμβολο αγνότητας και χαράς, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα στους χώρους εκτός και εντός της εκκλησίας. Μάλιστα, για όσους επισκέπτες θέλουν να συμμετέχουν στη μυσταγωγία της βραδιάς, η λευκή ενδυμασία διατίθεται από τους υπεύθυνους του ναού.

Ο χτύπος της Αφρικής στην Ορθοδοξία

Ένα από τα σημεία που κάνει την Αιθιοπική λειτουργία μοναδική είναι ο ήχος της. Εδώ δεν θα ακούσει κανείς τους ύμνους όπως τους έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Οι μελωδίες είναι βαθιά αφρικανικές και συνοδεύονται από τον ρυθμικό χτύπο του «κεμπέρο», του μεγάλου διπλού τυμπάνου που δίνει τον παλμό στην προσευχή. Στην ακολουθία, η οποία ξεκινά από το απόγευμα και διαρκεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, εξελίσσεται σε μια κατανυκτική εμπειρία, οι πιστοί συμμετέχουν χτυπώντας παλαμάκια και επαναλαμβάνοντας ύμνους που λειτουργούν σαν προσευχή σε «λούπα».

Μια παράδοση αιώνων

Η σχέση των Αιθιόπων με τον Χριστιανισμό είναι ιδιαίτερα βαθιά, καθώς κουβαλούν μία από τις αρχαιότερες χριστιανικές παραδόσεις στον κόσμο. Ήδη από τον 4ο αιώνα μ.Χ., όταν ο Φρουμέντιος της Τύρου έφτασε στην περιοχή και εκχριστιάνισε τον αυτοκράτορα Εζάνα, το Βασίλειο του Αξούμ έγινε το δεύτερο κράτος στην ιστορία (μετά την Αρμενία) που υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία. Σήμερα, η Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία Tewahedo (που σημαίνει «ενότητα»), όπως αναγράφεται και στην επιγραφή στην είσοδο του ναού, παραμένει ο βασικός πυλώνας πίστης για την πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας. Έχοντας πετύχει την αυτοκεφαλία της από το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας το 1959, διατηρεί αναλλοίωτα τα έθιμα και την ιδιαίτερη ταυτότητά της, ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σε ένα στενό της Αθήνας.