Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε μια σύντομη εμφάνιση σε ένα δημοφιλές ρωσικό παιδικό καρτούν, απευθύνοντας ένα μήνυμα για το νέο έτος μαζί με μια γάτα και ένα σκύλο που μιλάνε.

Οι κάτοικοι του Prostokvashino, του φανταστικού χωριού που δίνει το όνομά του στο δημοφιλές καρτούν, μένουν έκπληκτοι όταν ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται ως χαρακτήρας καρτούν, πλαισιωμένος από τον σκύλο Sharik και τη γάτα Matroskin, και χαιρετά τους Ρώσους στην αλλαγή του χρόνου.

Οι ενήλικες που συνόδευαν τα παιδιά τους στο θεματικό πάρκο Prostokvashino στη Μόσχα ήταν προσεκτικά θετικοί στις εκτιμήσεις τους. «Ακούστε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν σε ένα καρτούν. Γιατί όχι;», είπε μια γυναίκα, η Μαρίνα. Μια άλλη επισκέπτρια, η Οξάνα Φρόλκοβα, είπε ότι τα παιδιά ξέρουν ποιος είναι ο Πούτιν και ότι το να τον δουν σε ένα καρτούν είναι «πιθανώς σημαντικό και ενδιαφέρον για αυτά». Είπε επίσης ότι η εμφάνιση του Πούτιν στο δημοφιλές καρτούν θα μπορούσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των θεατών και στο εξωτερικό.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, η εμφάνιση του Πούτιν προαναγγέλθηκε πέρυσι από την Γιουλιάνα Σλάστσεβα, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του στούντιο Soyuzmultfilm, η οποία είπε ότι η Ρωσία πουλάει τα κινούμενα σχέδιά της σε πρώην κομμουνιστικές χώρες και χώρες της Μέσης Ανατολής και επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της και στην Κίνα. Η εμφάνιση του προέδρου στο Prostokvashino, είπε πέρυσι η Σλάστσεβα, θα ήταν μια μορφή «ήπιας διπλωματίας» που θα βοηθούσε στην προώθηση της Ρωσίας και του πολιτισμού της στο εξωτερικό.



Δείτε το βίντεο με αγγλικούς υπότιτλους: