Το πρόγραμμα των προημιτελικών του κυπέλλου Ελλάδας, όπου ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, ανακοίνωσε η ΕΠΟ καθώς υπάρχει μόνο μία εκκρεμότητα.

Τα τρία ζευγάρια έχουν ήδη γίνει γνωστά και μένει να φανεί ποιος θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ: Ο ΟΦΗ ή ο Αστέρας Τρίπολης; Όπως και να έχει, πάντως, η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης.

Οι τέσσερις αγώνες, οι οποίοι θα είναι μονοί και σε περίπτωση ισοπαλίας δεν θα υπάρχει παράταση αλλά απευθείας η διαδικασία των πέναλτι, θα διεξαχθούν στις 14 Ιανουαρίου και στις ακόλουθες ώρες…

15:00: Λεβαδειακός – Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ – Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας Τρίπολης

18:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός – Άρης