Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν υποχωρούν από τις θέσεις τους και ότι έμειναν ανικανοποίητοι από τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επίσης, εισηγήθηκαν να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη το Σαββατοκύριακο.

«Πάμε Τέμπη και ζητάμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό», είπαν οι αγρότες, ενώ έγινε εισήγηση να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη το Σαββατοκύριακο, για να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

Επίσης, οι αγροτοσυνδικαλιστές στο μπλόκο της Νίκαιας εισηγήθηκαν κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμό εθνικών οδών.

Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι τα νέα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης». Ακόμη, υπογράμμισε πως το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρούς παραγωγούς.

Ο Ρίζος Μαρούδας πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, είπε από την πλευρά του, ότι οι αγρότες περίμεναν η κυβέρνηση να δώσει λύσεις, ωστόσο αυτό δεν έγινε.

Ο Παναγιώτης Κατσικογιάννη,ς αγρότης στη Βοιωτία, έκανε λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό της κυβέρνησης και των εντολέων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση», αναφέροντας ότι κανένα από τα βασικά αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε.

Οι πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών

Το πρωί της Τετάρτης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, παρουσίασαν τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Ο κ. Τσιάρας σχολιάζοντας τις 11 πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών και ενίσχυσης τους εισοδήματός τους, ανέφερε ότι ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται: μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6% από το 2021, μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022, αναστολή για τα φορολογικά έτη 2019–2022 και μονιμοποίηση από το 2023 της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς κ.α.

Πιο αναλυτικά:

1.Αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης

2.Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» για δύο έτη και μείωση τιμής

Ειδικότερα, στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη.

Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή του ρεύματος μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην ΕΕ που εφαρμόζει σύστημα εγγυημένων τιμών – αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή, ώστε να μην εγερθούν θέματα ανταγωνισμού.

Όλοι οι νέοι αγρότες θα έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στο ΓΑΙΑ – σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι έχουν ήδη ενταχθεί.

3.Τροποποίηση Κανονισμού ΕΛΓΑ

4.Ενίσχυση 3 δισ. € των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα

5.Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντία»

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς αναφερόμενος στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σχετικά με την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου στην αντλία είπε ότι κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app – η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο.

Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ, συνέχισε ο υφυπουργός, «ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης».

Τόνισε επίσης ότι έκπτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου (στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR). Εξήγησε ότι για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα ο κ. Πετραλιάς ανέφερε πως θα υλοποιηθεί από την 1η Νοεμβρίου του 2026, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ 2026 (μέχρι τότε το υπάρχον σύστημα).

Ανακοίνωσε ακόμη τη σύσταση επιτροπής που θα επανεξετάσει τα όρια της επιδότησης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια. «Έχουμε εξετάσει μέτρα στα πραγματικά όρια των ευρωπαϊκών ενισχύσεων», είπε ο κ. Πετραλιάς, διευκρινίζοντας ότι «δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα παράνομο».

6.Η εφαρμογή Agro – Verify

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνσης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημείωσε πως με το καινοτόμο σύστημα Εθνικής Ιχνηλάτησης καταγράφεται τι συμβαίνει με τα ελληνικά προϊόντα, καθώς σήμερα δεν αναγράφεται με σαφήνεια η προέλευση, και γι’ αυτό εισάγεται κωδικοποίηση ώστε κάθε ελληνικό προϊόν να διαθέτει μοναδικό barcode που το ακολουθεί από το χωράφι στο ράφι, επιτρέποντας να γνωρίζουμε πόσα προϊόντα στα ράφια είναι ελληνικά και πόσα φέρουν εισαγόμενο barcode.

Εξήγησε, επίσης αναλυτικά, τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής Agro-Verify.