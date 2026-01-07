Ο ΟΦΗ πήρε την πρόκριση για τους προημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας μετά τη νίκη με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης, με τον Χρήστο Κόντη να αναφέρεται στο fair play της ομάδας του από τη στιγμή που ο αντίπαλος έμεινε με 9 παίκτες.

Το σκορ στο πρώτο ημίχρονο ήταν 1-0 με την ομάδα της Τρίπολης να μένει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γιαμπλόνσκι και στο δεύτερο μέρος έγινε το 2-0, με τον Αστέρα να ολοκληρώνει με 9 παίκτες το ματς καθώς τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας Αγγελίδης και ο Κρις Κόουλμαν είχε ήδη ολοκληρώσει τις αλλαγές.

Ήταν μια εξέλιξη που δεν άφησε ασυγκίνητους τους γηπεδούχους, οι οποίοι έκαναν fair play στα τελευταία λεπτά και ζήτησαν από τον διαιτητή να μην κρατήσει καθυστερήσεις, με τον Χρήστο Κόντη να ερωτάται σχετικά μετά το τέλος του αγώνα.

«Είναι τρομακτικό, έτσι όπως είδα τη φάση. Να ευχηθώ περαστικά στο παιδί, ελπίζω να μην είναι κάτι το σοβαρό. Για εμάς είναι πάνω απ’ όλα η υγεία των ποδοσφαιριστών, είτε είμαστε εμείς, είτε οι αντίπαλοι. Θέλω να πιστεύω ότι θα επιστρέψει γρήγορα στα γήπεδα», είπε αρχικά ο προπονητής του ΟΦΗ, ο οποίος έκανε ένα σχόλιο και για την εμφάνιση της ομάδας του.

«Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο μέρος με ωραίο παιχνίδι. Αρχίζουμε και παίζουμε όπως θέλουμε. Λέω στα παιδιά ότι ευχαριστιέμαι αυτό που βλέπω. Σήμερα χάρηκα, χαμογέλασα, είδα ωραίους συνδυασμούς, κάτι που μπορούμε και να βελτιώσουμε. Βάλαμε δύο γκολ. Δεν μου άρεσε η εικόνα στο β’ μέρος, θα έπρεπε να είχαμε διαφορετική δυναμική μετά το 2-0. Θέλω να είμαστε πιεστικοί 90 λεπτά. Να συνδυάζουμε την καλή εμφάνιση με το αποτέλεσμα», ήταν τα λόγια του.