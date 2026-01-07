Κυβερνητικές πηγές σχολίασαν τη λήξη της επ’ αόριστον απεργίας στις λαϊκές αγορές.

Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι σε αντιδιαστολή με τη στάση των αγροτών στα μπλόκα, βρέθηκε λύση έπειτα και από ουσιαστικό διάλογο με το υπουργείο και από συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.

Χωρίς ακρότητες ολοκληρώθηκε ο διάλογος, στον οποίο προσήλθαν οι εκπρόσωποι του κλάδου, ανεστάλη επ’ αόριστον η απεργία και η λύση αποτυπώνεται σε νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών.