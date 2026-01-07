Στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα προχώρησαν την Τρίτη 6 Ιανουαρίου οι αστυνομικές Αρχές του Ηρακλείου Κρήτης, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν σουγιάς και άλλα όπλα, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξιχνίαση σειράς κλοπών που είχε διαπράξει.

Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης είχε διαπράξει τρεις κλοπές μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, στοχεύοντας ένα αρτοποιείο, ένα πρατήριο καυσίμων και ένα περίπτερο στη λεωφόρο Κνωσού, με τη «λεία» του να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε αρχικά από την κλοπή στο αρτοποιείο, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του δράστη, σύμφωνα με το Neakriti.