Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Σαντίνο Αντίνο και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή οι πιθανότητες να τον αποκτήσει είναι πολύ καλές καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ φέρεται να τον έπεισε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του.

Το όνομα του νεαρού Αργεντίνου εξτρέμ ήταν στη λίστα του Ολυμπιακού το περασμένο καλοκαίρι αλλά το θέμα δεν είχε προχωρήσει και τώρα συνδέεται ξανά με την Ελλάδα αλλά για τους «πράσινους», οι οποίοι φέρονται να πιέζουν για την απόκτησή του.

Παρά το γεγονός ότι ενδιαφέρεται και η Ρίβερ Πλέιτ, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει δικό του τον νεαρό εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή οι πιθανότητες να τα καταφέρει αυξάνονται.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει ο Ράφα Μπενίτεθ, για τον οποίο οι Αργεντίνοι γράφουν πως επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παίκτη και τον έπεισε πως το καλύτερο για τον ίδιο είναι να έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα των «πράσινων», με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται κρίσιμα.