Μια κίνηση στη γεωπολιτική σκακιέρα που φαίνεται να μειώνει την επιρροή της Τουρκίας σε κρίσιμες περιοχές, πραγματοποίησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Israel Hayom, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έθεσε στον Ινδό ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι, το φλέγον ζήτημα της διεθνούς αναγνώρισης της Σομαλιλάνδης, μιας περιοχής με τεράστια στρατηγική σημασία στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, εκεί όπου η Άγκυρα επιχειρεί εδώ και χρόνια να εδραιώσει τη δική της παρουσία.

Η στρατηγική συμμαχία και το μέτωπο κατά της τρομοκρατίας

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, που έγινε με αφορμή τις ευχές για το νέο έτος, ξεπέρασε γρήγορα το εθιμοτυπικό πλαίσιο. Το Τελ Αβίβ αναζητά ισχυρούς συμμάχους για να σπάσει τη διπλωματική απομόνωση της Σομαλιλάνδης, μια κίνηση που αν ευοδωθεί, θα αλλάξει άρδην τους συσχετισμούς στο Κέρας της Αφρικής, περιορίζοντας τα τουρκικά ερείσματα στην περιοχή.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η τρομοκρατία, με τους δύο άνδρες να επιβεβαιώνουν τη «μηδενική ανοχή» τους απέναντι σε κάθε μορφή απειλής.

«Το Ισραήλ εκτιμά τη βαθιά συνεργασία με την Ινδία και την κοινή μας αποφασιστικότητα να νικήσουμε την τρομοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το «ειρηνευτικό σχέδιο» για τη Γάζα στο προσκήνιο

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρήκε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Μόντι για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Γάζας και την πορεία υλοποίησης του σχεδίου για την κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Ινδού Πρωθυπουργού σημείωσε ότι ο Μόντι «επαναβεβαίωσε τη σταθερή υποστήριξη της Ινδίας στις προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην περιοχή», τονίζοντας πως οι δύο χώρες πορεύονται με γνώμονα τις κοινές δημοκρατικές τους αξίες και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Πέρα από τα περιφερειακά ζητήματα, η συνομιλία περιελάμβανε μια ευρεία ανασκόπηση των διεθνών προκλήσεων, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν σε τακτική επικοινωνία μέσα στο 2026.

Η προσέγγιση αυτή δημιουργεί έναν νέο άξονα που φαίνεται να προκαλεί πονοκέφαλο στην Άγκυρα, καθώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη διπλωματική του ισχύ για να παρέμβει σε ζώνες όπου η Τουρκία θεωρούσε προνομιακό της πεδίο.

Το «κλειδί» της Ερυθράς Θάλασσας και το σχέδιο για τη Γάζα

Η στρατηγική «περικύκλωσης» των τουρκικών συμφερόντων ενισχύθηκε περαιτέρω με την πρόσφατη επίσκεψη του Ισραηλινού ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σάαρ, στη Σομαλιλάνδη. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αποστολή μετά την αναγνώριση του κράτους από το Ισραήλ τον περασμένο μήνα, μια κίνηση που προκάλεσε την οργή της Σομαλίας και τις επιφυλάξεις της διεθνούς κοινότητας.

Ο Σάαρ υπήρξε αφοπλιστικός, δηλώνοντας πως «η Σομαλιλάνδη είναι ένα λειτουργικό κράτος, μια σταθερή δημοκρατία που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως «κανείς δεν θα καθορίσει για το Ισραήλ με ποιον θα διατηρεί διπλωματικές σχέσεις».

Πίσω από τη διπλωματική αυτή κίνηση, οι Times of Israel «διαβάζουν» έναν ξεκάθαρο στρατιωτικό στόχο: τον έλεγχο των Χούθι. Η εγγύτητα των ακτών της Σομαλιλάνδης με την Υεμένη προσφέρει στο Ισραήλ μια πολύτιμη βάση για την παρακολούθηση και τον πλήγμα των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών, μετατρέποντας την περιοχή σε κρίσιμο προπύργιο των δυτικών συμφερόντων.

Την ίδια ώρα, η Σομαλιλάνδη ποντάρει στην αναγνώριση από τις ΗΠΑ, προσφέροντας ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε πηγές ενέργειας και πολύτιμα μέταλλα, όπως το λίθιο και ο χρυσός, αλλά και τη χρήση του στρατηγικού λιμανιού της Μπερμπέρα.

Ωστόσο, το πιο αμφιλεγόμενο σενάριο που έρχεται στο φως αφορά τη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με αραβικές πηγές, η κυβέρνηση Νετανιάχου εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο η Σομαλιλάνδη να αποτελέσει τον προορισμό για τη «μετεγκατάσταση» Παλαιστινίων προσφύγων.

Η ίδρυση ειδικής υπηρεσίας στο ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας για την «οικειοθελή» αναχώρηση κατοίκων της Γάζας προς τρίτες χώρες, ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι το Τελ Αβίβ αναζητά στη βόρεια Σομαλία έναν πρόθυμο εταίρο για τη διαχείριση της επόμενης μέρας του πολέμου.