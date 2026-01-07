Ο Παύλος Μαρινάκης επιτέθηκε στον Γιάνη Βαρουφάκη, με αφορμή τη δήλωση που έκανε, ότι παλαιότερα «έκανε χρήση ecstasy μια φορά».

Μιλώντας στο Live News, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Δεν υπάρχει καλό ναρκωτικό. Το ναρκωτικό σκοτώνει, ακόμα και η δοκιμή μπορεί να σου τελειώσει τη ζωή».

Έπειτα, ανέφερε: «Η δήλωση Βαρουφάκη μπορεί να διερευνηθεί νομικά ως μια έμμεση προτροπή. Νομικά αυτό είναι οριακό, αλλά πολιτικά, κοινωνικά και ηθικά είναι παραπάνω από αποκρουστικό και χυδαίο και επικίνδυνο. Υπάρχει διάκριση των εξουσιών και η αξιολόγηση θα γίνει από τις δικαστικές αρχές».