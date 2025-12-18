Με τους Ναν και Όσμαν να είναι πρωταγωνιστές, ο Παναθηναϊκός πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη Euroleague με το 93-82 επί της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ και ανέβηκε στο 11-6, με τους Ισραηλινούς να είναι στο 12-5 πλέον.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Φενέρμπαχτσε, οι «πράσινοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι και με σερί 13-0 μετέτρεψαν το 7-8 σε 20-8, ξεσηκώνοντας το κατάμεστο Telecom Center Athens. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και μείωσαν σε 22-17 στο τέλος της πρώτης περιόδου, για να κάνουν την προσπέραση στη δεύτερη.

Με επιμέρους σκορ 13-2 η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη από το -7 (39-32) βρέθηκε στο +4 (41-45), με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ 45-46. Το παιχνίδι, όπως αναμενόταν, ήταν ντέρμπι, με το «τριφύλλι» να μπαίνει δυνατά στην τρίτη περίοδο και να προηγείται με 54-46 στο 22′, η Χάποελ όμως απάντησε με σερί 11-0 και το σκορ έγινε 54-57 στο 26′.

Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με 65-62 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και το μετέτρεψε σε 75-62, με τον Σλούκα να οργανώνει, τους Ναν – Όσμαν να εκτελούν και τους οπαδούς να δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα, σπρώχνοντας την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στη νίκη με 93-82.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 45-46, 65-62, 93-82

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 6, Καλαϊτζάκης 3 (1), Όσμαν 17 (2), Σλούκας 8 (1), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 9 (1), Ναν 19 (1), Φαρίντ 8, Ερνανγκόμεθ 7 (1), Μήτογλου 3, Γιούρτσεβεν 11.

Χάποελ Τελ Αβίβ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλι 3, Τζόουνς 10 (1), Μπλάκνεϊ 15 (1), Μπράιαντ 14 (1), Ένις 16 (4), Μάλκολμ 14 (2), Μίτσιτς 4, Γουέινραϊτ, Οτούρου 6.