Η μεθαμφεταμίνη φαίνεται να αποτελεί μια σκοτεινή «κατάρα» για τα παιδιά διασήμων του Χόλιγουντ, με πολλούς από αυτούς να παλεύουν χρόνια με τον εθισμό, παρά τα πλούτη και τη φροντίδα που έχουν στη διάθεσή τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι ο Νικ Ράινερ, γιος του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, ο οποίος πριν από τη σύλληψή του για τη δολοφονία των γονιών του φερόταν να βιώνει έντονη ψυχολογική αστάθεια: χτυπούσε τοίχους, περνούσε ημέρες χωρίς ύπνο και η συμπεριφορά του ήταν όλο και πιο εκκεντρική και τρομακτική. Φίλοι τον περιέγραφαν ως «χρονοβόμβα», αποδίδοντας την κατάσταση στην χρήση μεθαμφεταμίνης που τον έκανε να χάσει τον έλεγχο. Παρά την τεράστια οικονομική ευχέρεια και τη φροντίδα των γονιών του, ο Νικ δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει την πίεση που συνοδεύει τη φήμη και στράφηκε στα ναρκωτικά ήδη από τα 15 του χρόνια, ξεκινώντας από την πρώτη του παραμονή σε κέντρο απεξάρτησης.

Η μεθαμφεταμίνη είναι ένα ισχυρό, εξαιρετικά εθιστικό διεγερτικό που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα και θεωρείται από τα πιο δύσκολα ναρκωτικά να σταματήσεις, μαζί με την κοκαΐνη και την ηρωίνη. Παρά τα χρήματα και τις ευκαιρίες για τις καλύτερες θεραπείες, η εξάρτηση από το ναρκωτικό έχει πλήξει πολλά παιδιά διάσημων σταρ, ανεξαρτήτως της περιουσίας τους.

Cameron Douglas, γιος του βραβευμένου ηθοποιού Μάικλ Ντάγκλας, άρχισε να χρησιμοποιεί ναρκωτικά από τα 13 του χρόνια και πέρασε από κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη και ηρωίνη, μέχρι να καταλήξει στη φυλακή για διακίνηση ναρκωτικών. Ο ίδιος και ο πατέρας του έχουν μιλήσει ανοιχτά για τα χρόνια εξάρτησης, αναγνωρίζοντας ότι η πίεση και η κληρονομικότητα συνέβαλαν στον εθισμό του. Ο Cameron περιέγραψε περιστατικά επικίνδυνων πρακτικών, όπως η ένεση κοκαΐνης σε στήθος και λαιμό, ενώ ο πατέρας του παραδέχτηκε ότι η καριέρα του είχε έρθει συχνά πριν από την οικογένεια, κάτι που επηρέασε την ικανότητά του να στηρίξει τον γιο του.

Hopper Penn, γιος του Σον Πεν και της Ρόμπιν Ράιτ, παραδέχτηκε ότι η χρήση μεθαμφεταμίνης τον οδήγησε κοντά στον θάνατο, αλλά η παρέμβαση του πατέρα του τον έσωσε. Σήμερα, ο Hopper έχει καταφέρει να συνεχίσει την καριέρα του ως ηθοποιός.

Redmond O’Neal, γιος των Φαρά Φάουσετ και Ράιαν Ο’Νιλ, κληρονόμησε 4,5 εκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο της μητέρας του και εθίστηκε στα ναρκωτικά, περνώντας συνεχώς από κέντρα απεξάρτησης και φυλακές. Η ζωή του ήταν γεμάτη βία, νομικά προβλήματα και διαρκείς περιπέτειες με ναρκωτικά, ενώ ο πατέρας του αναγνώρισε τις αποτυχίες του ως γονιός και τη δυσκολία του να προστατεύσει τα παιδιά του.

Chelsea Belle O’Donnell, υιοθετημένη κόρη της Ρόζι Ο’Νιλ, εξακολουθεί να παλεύει με τη μεθαμφεταμίνη και άλλες ουσίες, έχοντας συχνά νομικά προβλήματα και φυλακίσεις. Παρά την αγάπη και τη στήριξη της Ρόζι, η Chelsea αντιμετωπίζει χρόνια αδυναμία να σταματήσει την εξάρτησή της, με τις πρόσφατες συλλήψεις της να δείχνουν τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Grace Kelley, κόρη της τραγουδίστριας Γουινόνα Τζαντ, επίσης αντιμετώπισε προβλήματα με ναρκωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, με αρκετές φυλακίσεις και συνεχείς καταδίκες, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών για μεθαμφεταμίνη. Παρά την υποστήριξη της οικογένειάς της, η πορεία της υπήρξε διαρκώς δυσχερής.

Συνολικά, η ιστορία αυτών των παιδιών διασήμων καταδεικνύει πώς ο πλούτος και η φήμη δεν προστατεύουν από την εξάρτηση. Η μεθαμφεταμίνη, λόγω της ισχυρής εθιστικής της φύσης, έχει πλήξει πολλές γενιές στο Χόλιγουντ, με συνέπειες που περιλαμβάνουν εγκληματικότητα, φυλακή, προσωπικές τραγωδίες και αδιάκοπη μάχη με την ψυχική υγεία.