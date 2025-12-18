Τον λόγο για τον οποίο οι οπαδοί των Μιλγουόκι Μπακς είχαν θυμώσει μαζί του, όταν η ομάδα τους τον είχε επιλέξει στο NBA Draft το 2013, θυμήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα των Μπακς καθώς τους οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο ίδιος αναδείχθηκε MVP και γενικά έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του ΝΒΑ. Παρ’ όλα αυτά, στην αρχή το κλίμα δεν ήταν και τόσο καλό για τον ίδιο. Ο λόγος; Το γεγονός ότι είχε επιλέξει τη φανέλα με το Νο34.

«Η μαμά μου γεννήθηκε το 1963, ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1964, επομένως επέλεξα το «3» και το «4», καταλήγοντας στο 34», είχε πει σε συνέντευξή του ο Αντετοκούνμπο και μιλώντας τώρα στο podcast του αδερφού του, Θανάση, θυμήθηκε ξανά τα σχόλια που υπήρχαν τότε.

«Όταν ήρθα στους Μπακς και επέλεξα το Νο.34, δεν είχα ιδέα ότι το είχε φορέσει πριν από εμένα ο Ρέι Άλεν. Και πολύς κόσμος θύμωσε γι’ αυτό», είπε σχετικά, με τον Θανάση να ρωτάει «θύμωσαν για αυτό;» και τον Γιάννη να απαντάει: «Ναι! «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;».