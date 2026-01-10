Δέκα χρόνια από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα στις 11:30 θα βρεθεί στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς, στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Μοσχάτο, όπου αναμένεται να συναντηθεί με πολίτες και να στείλει πολιτικά μηνύματα με αναφορές στο παρελθόν, το παρόν και τους επόμενους στόχους της κυβερνητικής πορείας.

Αναδρομή στο 2016 και στην «εντολή μετασχηματισμού»

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα πριν από δέκα χρόνια, όταν εξελέγη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, στις 10 Ιανουαρίου 2016, καθώς και στην εντολή που –όπως θα σημειώσει– έλαβε από τους πολίτες. Μια εντολή ουσιαστικού μετασχηματισμού του κόμματος, προκειμένου να καταστεί πρωταγωνιστής στην προσπάθεια ανάταξης της χώρας, η οποία τότε βρισκόταν ακόμη υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης.

Ιδρυτικές αρχές, ανανέωση και κυβερνητικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να κινηθεί πάνω στις ιδρυτικές της αρχές, γεφυρώνοντας την ιστορική της παράδοση με την ανανέωση των ιδεών της και ενισχύοντας το δυναμικό της με νέα στελέχη. Παράλληλα, μέσα από τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της, διαμόρφωσε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που, όπως θα επισημάνει, στηρίχθηκε στις ίσες ευκαιρίες, τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τον «πατριωτισμό της ευθύνης».

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπενθυμίσει τη διαδρομή από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, τον διπλό εκλογικό σταθμό του 2023, αλλά και τη συνέχιση της πορείας με επόμενο ορόσημο το 2027 και ορίζοντα το 2030.

Κρίσεις, μεταρρυθμίσεις και πολιτική σταθερότητα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα αναφερθεί συνοπτικά στις μεγάλες κρίσεις που αντιμετώπισε η χώρα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που, όπως θα τονίσει, ενίσχυσαν την Ελλάδα σε τομείς όπως η οικονομία, η Άμυνα, η Υγεία, η Παιδεία και η ασφάλεια, με παράλληλη στήριξη των πολιτών και διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να σημειώσει ότι το κόμμα, δέκα χρόνια μετά την εκλογή του στην ηγεσία, έχει αλλάξει και εξελιχθεί, παραμένει όμως μια κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική και πατριωτική παράταξη. «Είμαστε η βασική σταθερά του πολιτικού συστήματος της χώρας», αναμένεται να δηλώσει, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ διευρύνθηκε, ανανεώθηκε και προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες.

Με αναφορά στα εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών, όπου το κόμμα κατέγραψε ποσοστά άνω του 40%, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η στρατηγική αυτή δικαιώθηκε, χαρακτηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως ένα μεγάλο και ευρύχωρο κόμμα που ανέχεται και ενθαρρύνει τις διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό του.