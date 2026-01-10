Σκαρφαλωμένη σε υψόμετρο 1.400 μέτρων στις απόκρημνες πλαγιές των Αγράφων, η Ιερά Μονή Παναγίας Πελεκητής μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Η επιβλητική μονή, που «πελεκήθηκε» με κόπο πάνω στον σκληρό βράχο τον 15ο αιώνα, πέρα από την κατάνυξη προσφέρει στους προσκυνητές μια μοναδική θέα στη λίμνη Πλαστήρα που «κόβει» την ανάσα.

Η Ιερά Μονή Παναγίας Πελεκητής βρίσκεται κοντά στο χωριό Καρίτσα στην Καρδίτσα και, σύμφωνα με την παράδοση, οφείλει την ονομασία της στον τρόπο που χτίστηκε, καθώς πελεκίσθηκε ο σχεδόν κατακόρυφος βράχος στον οποίο είναι φωλιασμένη. Είναι χαρακτηρισμένη ως ιστορικό, διατηρητέο μνημείο, χάρη στην πλούσια ιστορία και την περίτεχνη κατασκευή της.

Η μονή αγιογραφήθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα και αποτελείται από δύο ναούς, έναν της Αναλήψεως του Σωτήρος, με τοιχογραφίες του 1654 και έναν αφιερωμένο στην Παναγία Φανερωμένη, με τοιχογραφίες του 1666. Τη δεκαετία του ’20 εγκαταλείφθηκε από τους μοναχούς και πέρασε πολλές δύσκολες δεκαετίες καταστροφών και κλοπών.

Τη δεκαετία του 1990, όμως, έγιναν εργασίες αποκατάστασης από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Θεωρείται από τα πιο σπάνια θρησκευτικά μνημεία και φιλοξενεί πολλά και σημαντικά κειμήλια, όπως ιερά ευαγγέλια και χειρόγραφα. Αξίζει να αναφερθεί, μάλιστα, ότι η ύπαρξη κρυπτών και καταπακτών στη μονή αποτελεί «μάρτυρα» ότι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας υπήρξε καταφύγιο αρματολών και κλεφτών.

