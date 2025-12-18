Την ώρα που ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος κατέθετε μήνυση στις γαλλικές Αρχές, ο Νίκος Παππας βρισκόταν στο βήμα της Ευρωβουλής, συμμετέχοντας σε συζήτηση για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, η διαδικασία του αυτοφώρου ολοκληρώθηκε χωρίς ο ίδιος να βρεθεί ενώπιον των γαλλικών Αρχών, οι οποίες έχουν αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό στο Στρασβούργο.

Η απάντηση του ευρωβουλευτή και η επιστροφή στην Ελλάδα

Ο ίδιος ο Νίκος Παππάς, πάντως, απορρίπτει κατηγορηματικά τα περί εξαφάνισης. Στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, δήλωσε: «Δεν κρύβομαι».

Συνεργάτες του διευκρίνισαν ότι ο ευρωβουλευτής βρίσκεται ήδη σε ελληνικό έδαφος, υποστηρίζοντας πως ουδέποτε επιχείρησε να διαφύγει τη σύλληψη. Σύμφωνα με το περιβάλλον του:

«Δεν κρύφτηκε ούτε δραπέτευσε για να διαφύγει της σύλληψης. Η αστυνομία θα μπορούσε να έρθει στο γραφείο του στο Στρασβούργο να τον βρει, όμως δεν τον αναζήτησε κανείς. Την επόμενη ημέρα του συμβάντος ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμά του, πήγε κανονικά στις ψηφοφορίες του ευρωκοινοβουλίου, έκανε και την προγραμματισμένη του ομιλία, και το ίδιο απόγευμα αποχώρησε, όπως είχε προγραμματίσει, για την Ελλάδα».