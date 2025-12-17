Την πρόθεσή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Νίκου Παππά και στην Ελλάδα, για την επίθεση που όπως καταγγέλλει δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή, γνωστοποίησε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος ανέλυσε με λεπτομέρειες τα όσα συνέβησαν στο περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε ενώ βρισκόταν με συναδέλφους του σε παραδοσιακό εστιατόριο στο Στρασβούργο.

«Βρισκόμασταν στο εστιατόριο και μετά από μισή ώρα εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς με τη δική του παρέα. Όταν θέλησα να φύγω, φόρεσα το μπουφάν μου, πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει μια τρικλοποδιά», ανέφερε ο δημοσιογράφος, συμπληρώνοντας: «Γύρισα πίσω να δω τι γίνεται και διαπίστωσα ότι μου το έκανε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα… Έλεγε κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 χρονών».

Στη συνέχεια περιέγραψε τη λεκτική αντιπαράθεση που ακολούθησε. «Του είπα μην τολμήσεις να με ξανά ακουμπήσεις και μου απάντησε πάμε έξω να λογαριαστούμε», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι σε εκείνο το σημείο δεν θεώρησε πως θα δεχόταν σωματική επίθεση.

Η κατάσταση, ωστόσο, κλιμακώθηκε μόλις βγήκαν εκτός του καταστήματος. «Όταν περάσαμε το κατώφλι, ένιωσα δυο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου τα οποία με ανάγκασαν να πέσω κάτω», είπε ο Νίκος Γιαννόπουλος, περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης.

Όπως ανέφερε, αμέσως μετά επέστρεψε στο εστιατόριο και ενημέρωσε τους συναδέλφους του για όσα είχαν προηγηθεί, ενώ ο Νίκος Παππάς εμφανίστηκε να μετανιώνει για τη στάση του. «Με είχε λούσει όμως με διάφορα κοσμητικά επίθετα και σχολίαζε την εμφάνισή μου», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι η επίθεση ήταν εντελώς απρόκλητη, τονίζοντας πως δεν είχε καμία επαφή με τον ευρωβουλευτή τα τελευταία επτά χρόνια, από την αποχώρησή του από το αθλητικό ρεπορτάζ, ούτε είχε υπάρξει οποιαδήποτε πρόκληση από την πλευρά του.

Αναφέρθηκε επίσης στα όσα ακολούθησαν μετά το περιστατικό. «Όταν επέστρεψα στο ξενοδοχείο έστειλε δύο – τρία μηνύματα στο Whatsapp απολογητικά αλλά και αυτά τα έσβησε μετά. Μιλάμε για τρικυμία εν κρανίω αλλά εγώ είχα την υποχρέωση να τον καταγγείλω στη γαλλική αστυνομία…».

Ο Νίκος Γιαννόπουλος ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να κινήσει νομικές διαδικασίες και στην Ελλάδα, ζητώντας παράλληλα ασφαλιστικά μέτρα. «Δεν θέλω ποτέ να με πλησιάσει ξανά. Αποδείχτηκε ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε τον θυμό του ούτε την οργή του. Και αυτά τα συναισθήματα είναι τελείως αδικαιολόγητα», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο ευρωβουλευτής «παραδέχθηκε μπροστά σε όλον τον κόσμο και τους συναδέλφους του ότι παραφέρθηκε και με χτύπησε».