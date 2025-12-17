Ο δημοσιογράφος που κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά στο Στρασβούργο προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Καλησπέρα σε όλους,όλες,όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους…».