Ο Νίκος Παππάς διαγράφεται από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο ευρωβουλευτής καταγγέλθηκε για σοβαρό επεισόδιο με δημοσιογράφο στο Στρασβούργο.

Την εντολή για τη διαγραφή έδωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

Σημειώνεται ότι, λίγο νωρίτερα, έγινε γνωστή η καταγγελία εναντίον του ευρωβουλευτή.

Ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, κατήγγειλε ότι βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο και πως το περιστατικό έγινε σε μπαρ.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, εκεί είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε, του έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος, έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντάς του «μη με ξανακουμπήσεις».

Στη συνέχεια, ο ευρωβουλευτής είπε στον Ν. Γιαννόπουλο να «βγουν έξω να λογαριαστούν», ανέφερε η καταγγελία.

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δύο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος του απευθύνθηκε φωνάζοντας του «τι κάνεις εκεί; είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής». «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;», φέρεται να ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά. Στη συνέχεια, βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ. Ο Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος, με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του. Μετά τα μεσάνυχτα, ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία ουδέποτε απάντησε.

Στις 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο, και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό που του πήρε κατάθεση.