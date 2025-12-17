Ο Νίκος Παππάς διαγράφεται από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο ευρωβουλευτής καταγγέλθηκε απο δημοσιογράφο για σοβαρό επεισόδιο μεστο Στρασβούργο.

Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφέρει:

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ.

Το αντίθετο.

Οποτε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Απο σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως οτι προηγείται δεν παραγραφεται ουτε εκπιπτει στην αποδοση ευθυνης!

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση- πρόκληση απεναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάσταση του, να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες.»

Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς

Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς τίθεται εκτός της ευρωομάδας του κόμματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση αντίδραση σε σοβαρή καταγγελία για βιαιοπραγία εις βάρος του δημοσιογράφου του «News 24/7», Νίκου Γιαννόπουλου, στο Στρασβούργο.

Το χρονικό του επεισοδίου

Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/12) σε μπαρ της πόλης, όπου βρίσκονταν μέλη δημοσιογραφικής αποστολής και ο ευρωβουλευτής με συνεργάτες του. Ο κ. Γιαννόπουλος υποστηρίζει πως:

Ο ευρωβουλευτής του έβαλε αναίτια τρικλοποδιά την ώρα που αποχωρούσε.

την ώρα που αποχωρούσε. Ακολούθησε λεκτική πρόκληση («να βγουν έξω να λογαριαστούν»).

Ο κ. Παππάς φέρεται να του κατάφερε δύο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω, προκαλώντας την πτώση του δημοσιογράφου στο έδαφος.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε επίσημη μήνυση στις γαλλικές αρχές (Αστυνομική Διοίκηση Αλσατίας) στις 17 Δεκεμβρίου, περιγράφοντας αναλυτικά την επίθεση και τις ύβρεις που δέχθηκε.

Παύλος Μαρινάκης: «Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει»

Η κυβέρνηση «σηκώνει τους τόνους» μετά τη διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας την αξιωματική αντιπολίτευση για πολιτική κάλυψη και καθυστερημένη αντίδραση απέναντι σε ένα φαινόμενο βίας που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε πως η χειροδικία ήταν το τελικό στάδιο μιας σειράς επιθετικών ενεργειών που το κόμμα της Κουμουνδούρου επέλεγε να αγνοεί.

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης.

Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει.

Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».