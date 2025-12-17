Η βίαιη επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε ο Νίκος Παππάς εναντίον του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου το βράδυ της Τρίτης, έγινε η αφορμή για μια σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Η είδηση της διαγραφής του ευρωβουλευτή από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για καθυστερημένα αντανακλαστικά και παρατεταμένη πολιτική κάλυψη.

«Άργησαν να αντιδράσουν»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε πως η χειροδικία ήταν το τελικό στάδιο μιας σειράς επιθετικών ενεργειών που το κόμμα της Κουμουνδούρου επέλεγε να αγνοεί.

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης.

Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει.

Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».