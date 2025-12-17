Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τη διαγραφή του Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά το έντονο επεισόδιο του ευρωβουλευτή με δημοσιογράφο.

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε μεταξύ άλλων: «Μάγκας θα ήταν αν πήγαινε να συλληφθεί και να υπερασπιστεί την αθωότητα του όχι τώρα που κρύβεται και μετά θα ισχύει η ασυλία του ως ευρωβουλευτού».

Ακολουθεί η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«“Γενναίο” παλικάρι και αυτός….και αν μου έχει σούρει ύβρεις, δολοφόνο με ανέβαζε, δολοφόνο με κατέβαζε κα τον αποθέωναν στις διάφορες εκπομπές μήν τυχόν και χάσουν κανένα κελεπούρι. Τον βρήκε ο @atsipras τον έβαλαν στο ψηφοδέλτιο και τον ψήφισαν χιλιάδες διότι λέει “τους άρεσε η μαγκιά του” και ότι “τα λέει έξω από τα δόντια”…και τώρα κρύβεται μή τυχόν και τον συλλάβουν εκεί διότι εκεί δεν παίζουν και κάτι τέτοια παλικάρια περνάνε δύσκολα….

Συχνά ακούω πολλούς να φωνάζουν “να φύγετε εσείς και ας έρθει όποιος θέλει”…το δοκίμασαν και το 2015 και παρακάλαγαν για 50€ την εβδομάδα από τα χρήματα τους…

Τώρα όσοι τον ψήφισαν θα το κρύβουν από ντροπή….

Α και μάγκας θα ήταν αν πήγαινε να συλληφθεί και να υπερασπιστεί την αθωότητα του όχι τώρα που κρύβεται και μετά θα ισχύει η ασυλία του ως ευρωβουλευτού ασυλία που στους αριστερούς δεν αρέσει μέχρι να την χρειαστούν φυσικά….

Καλά Χριστούγεννα».