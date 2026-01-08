Ένταση επικράτησε στο κοινοβούλιο ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Καιρίδη, με τον Νίκο Δένδια να ζητάει «συγγνώμη» εκ μέρους της κυβέρνησης.

Πιο αναλυτικά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρισκόταν στο βήμα της Ολομέλειας και έκανε παρατήρηση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, γιατί μιλούσε με συνάδελφό του.

Τότε, ακολούθησε ένας έντονος διάλογος με τον Δημήτρη Καιρίδη να λέει «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου», κάτι που προκάλεσε την οργή της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Κύριε Καιρίδη αν μπορείτε, μιλάτε πιο σιγά

Καιρίδης: Ενοχλώ;

Κων: Με ενοχλείτε, ναι

Καιρ: Άντε από εκεί θα μας μιλήσει για ήθος

Κων: Σας το επιστρέφω. Εγώ επιτελώ το καθήκον μου, δεν κάνω δουλίτσες. Αναλάβατε και τη βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της επιτροπής ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά

Καιρ: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου

Κων: Τελευταία φράση ήταν άσε μας καλέ κουκλίτσα μου

Γεροβασίλη: Θα διαγραφεί από πρακτικά

Κων: Όχι, δεν θέλω να διαγραφεί

Δένδιας: Να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος

Καιρ: Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες δεν έκανα ποτέ. Πόθεν δουλίτσες, πόθεν