Το τουρκικό αφήγημα που θέλει την εισβολή του 1974 στην Κύπρο να είναι ειρηνευτική επιχείρηση- απάντηση σε βίαιες πράξεις από Ελληνοκύπριους ενάντια σε Τουρκοκύπριους επανέφερε η Άγκυρα.

Με αφορμή εκδήλωση στα κατεχόμενα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έκανε ανάρτηση στο Χ, στην οποία κάνει λόγο για «τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ» και «συμμορίες Ρωμιών».

Η εκδήλωση είχε τίτλο «Η Τουρκία και η ”Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου” Τιμούν τους Στρατιώτες τους» και πραγματοποιήθηκε στο στρατηγείο των Κυπριακών Τουρκικών Δυνάμεων Ειρήνης, με αφορμή τη λεγόμενη «Εβδομάδα Εθνικού Αγώνα και Μαρτύρων». Στην εκδήλωση συμμετείχε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ψευδοκράτους Τουφάν Ερχιούρμαν.

«Αυτά τα χώματα δεν κερδήθηκαν εύκολα! Κάθε σπιθαμή τους κερδήθηκε με το αίμα και τις ζωές των Τουρκοκυπρίων και των Τούρκων στρατιωτών», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Θα συνεχίσουμε να αφηγούμαστε όλες τις αλήθειες ενάντια σε όσους προσπαθούν να σβήσουν από την ιστορία τις θηριωδίες που διέπραξαν στην Κύπρο οι τρομοκρατικές οργανώσεις EOKA και οι συμμορίες των Ρωμιών. Θα στεκόμαστε πάντα δίπλα στον Κυπριακό Τουρκικό λαό» σημειώνεται στην προκλητική ανάρτηση.