Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλαμπάμα η είδηση του θανάτου της γνωστής αθλητικογράφου Κριστίνα Τσέιμπερς και του συζύγου της, Τζόνι Ράιμς, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους, σε ένα περιστατικό που οι Αρχές ερευνούν ως πιθανή δολοφονία-αυτοκτονία. Το τραγικό εύρημα έγινε το πρωί της Τρίτης, λίγο μετά τις 9:00, στην κατοικία της οικογένειας στην πόλη Χούβερ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Στο σπίτι βρισκόταν και ο 3χρονος γιος του ζευγαριού, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε σώος και αβλαβής κοντά τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο ενήλικες έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ οι Αρχές τόνισαν πως η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η Κριστίνα Τσέιμπερς ήταν ιδιαίτερα αγαπητή τόσο ως δημοσιογράφος όσο και ως εκπαιδευτικός. Είχε γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη δουλειά της στο τηλεοπτικό δίκτυο WBRC 6, όπου εργάστηκε από το 2015 και αποτέλεσε βασικό πρόσωπο της αθλητικής ενότητας «Sideline», προσφέροντας ζωντανή κάλυψη τοπικών αγώνων απευθείας από τα γήπεδα. Η παρουσία της θεωρούταν καθοριστική για την ανάδειξη του τοπικού αθλητισμού στην prime time ζώνη.

Το 2021 αποφάσισε να αποχωρήσει από την καθημερινή τηλεοπτική δημοσιογραφία για να αφοσιωθεί στην εκπαίδευση, αναλαμβάνοντας θέση καθηγήτριας δημοσιογραφίας στο λύκειο Thompson High School. Παράλληλα, συνέχισε να συνεργάζεται περιστασιακά με το WBRC 6 ως freelance ρεπόρτερ, επιστρέφοντας πρόσφατα στο «Sideline» για την τελευταία ποδοσφαιρική σεζόν.

Ως εκπαιδευτικός, η Τσέιμπερς άφησε ισχυρό αποτύπωμα. Τιμήθηκε το 2024 με το βραβείο Advisor of the Year από την Alabama Scholastic Press Association, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του σχολικού προγράμματος ραδιοτηλεοπτικής δημοσιογραφίας. Υπό την καθοδήγησή της, μαθητές της αναδείχθηκαν Δημοσιογράφοι της Χρονιάς στην Αλαμπάμα, η ομάδα της κατέκτησε πρωτάθλημα SkillsUSA στην κατηγορία Broadcast News και απέσπασε σημαντικές δημοσιογραφικές διακρίσεις σε πολιτειακό επίπεδο.

Ο υπεύθυνος της σχολικής περιφέρειας, Δρ. Γουέιν Βίκερς, την περιέγραψε ως «αναπόσπαστο και αγαπητό μέλος της σχολικής κοινότητας», τονίζοντας την αφοσίωσή της στους μαθητές και τη βαθιά αγάπη της για την αθλητική δημοσιογραφία.

Πριν από το WBRC 6, η Κριστίνα Τσέιμπερς είχε εργαστεί σε άλλα μέσα, όπως το WLTZ NBC38 στην Τζόρτζια και το Comcast Sports Southeast στην Ατλάντα, καλύπτοντας μεταξύ άλλων τον αθλητισμό του Πανεπιστημίου Auburn. Παρέμεινε, ωστόσο, πιστή και στο alma mater της, το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ (UAB), το οποίο στήριζε δημόσια μέχρι το τέλος. Μάλιστα, στην τελευταία της ανάρτηση στα social media είχε εκφράσει την περηφάνια της για τη νίκη της ομάδας Blazers στο «Battle of the Bones».

Παράλληλα με την επαγγελματική της πορεία, η Τσέιμπερς ήταν παθιασμένη δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Είχε συμμετάσχει σε μαραθωνίους σε όλο τον κόσμο και είχε τερματίσει τρεις φορές στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, με στόχο να επιστρέψει για τέταρτη συμμετοχή το 2026.

Η είδηση του θανάτου της έχει βυθίσει στο πένθος φίλους, συναδέλφους, μαθητές και γονείς, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές Αρχές, που προσπαθούν να ρίξουν φως στα αίτια αυτής της ανείπωτης οικογενειακής τραγωδίας.