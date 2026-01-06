Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι την Τρίτη σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε αρκετά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφαλείας και ενός «σχεδίου ευημερίας».

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, όπως ανέφερε ο Γουίτκοφ, πραγματοποίησε αρκετές συναντήσεις με τους Ευρωπαίους, μεταξύ άλλων με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και με τους Ουκρανούς, μεταξύ των οποίων και με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, εκφράζοντας την αισιοδοξία του λόγω της θετικής προσέγγιση όλων των πλευρών.

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αρκετούς κρίσιμους άξονες εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του διμερούς πλαισίου μας για εγγυήσεις ασφαλείας και ενός σχεδίου ευημερίας. Η Συμμαχία εξέδωσε επίσης ανακοίνωση που περιγράφει το πλαίσιο της για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Συμφωνούμε με τη Συμμαχία ότι οι ανθεκτικές εγγυήσεις ασφάλειας και οι ισχυρές δεσμεύσεις για ευημερία είναι απαραίτητες για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε αυτή την προσπάθεια», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις με την ουκρανική αντιπροσωπεία θα συνεχιστούν σήμερα το βράδυ και αύριο, «και ελπίζουμε να επιτύχουμε επιπλέον θετική δυναμική στο άμεσο μέλλον».

Today, the US delegation met in Paris with the constituents of the Coalition of the Willing as well as the Ukrainian delegation to advance President Trump’s peace plan on Ukraine.



The US delegation included Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner, General Alex Grynkewich,… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 6, 2026

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετείχαν εκτός από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο στρατηγός Άλεξ Γκρίνκεβιτς, ο πρέσβης Τσαρλς Κούσνερ και η σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζος Γκρουένμπαουμ.