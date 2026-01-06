Η μετάβαση από την παιδική διαδικτυακή φήμη στην ενήλικη παρουσία στα social media συνοδεύεται συχνά από αντιδράσεις και αμφιλεγόμενες συζητήσεις. Στο επίκεντρο τέτοιων αντιδράσεων βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Youtuber Piper Rockelle, μετά τις πρόσφατες κινήσεις της στον χώρο των ψηφιακών συνδρομητικών πλατφορμών.

Η Piper Rockelle έγινε γνωστή μέσω του YouTube σε ηλικία οκτώ ετών, με τη μητέρα της, Tiffany Smith, να έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση της καριέρας της. Σήμερα αριθμεί περισσότερους από 12 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και περίπου 18 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok.

Λίγο μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών της, ανακοίνωσε τη δημιουργία λογαριασμού στο OnlyFans. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, μέσα στις πρώτες 24 ώρες από το λανσάρισμα, την 1η Ιανουαρίου, τα έσοδα φέρονται να ξεπέρασαν τα 3,4 εκατ. δολάρια, έπειτα από έντονη προώθηση στα κοινωνικά της δίκτυα. Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, αμφισβητήθηκαν από μερίδα χρηστών.

Νέο κύμα αντιδράσεων προκάλεσε πρόσφατο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται να δηλώνει με ειρωνικό τόνο ότι σκέφτεται να κλείσει τον λογαριασμό της στο OnlyFans για να φοιτήσει στο κολέγιο. Στο ίδιο βίντεο αναφέρει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν την εξέφραζε και καλεί τους χρήστες να της προτείνουν εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Παρότι το ύφος της ανάρτησης ήταν εμφανώς χιουμοριστικό, τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν σε μεγάλο βαθμό επικριτικά. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν ανησυχία, επισημαίνοντας ότι η Rockelle εξακολουθεί να αποτελεί πρότυπο για ανήλικους, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για προκλητικές πρακτικές με στόχο την απόκτηση περισσότερων ακολούθων..

Η υπόθεση της Piper Rockelle επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την παιδική διασημότητα, τη μετάβαση στην ενηλικίωση και τα όρια της ψηφιακής έκθεσης σε πλατφόρμες μαζικού κοινού.